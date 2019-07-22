Среди армянских деятелей, активно сотрудничавших с нацистской Германией в годы Второй мировой войны, был Драстамат Канаян, больше известный как Дро. Родился он в 1883 в городе Игдыре, административном центре Сурмалинского уезда. До завоевания Российской империей в 1827 году Сурмалинский магал составлял один из 15 магалов азербайджанского Иреванского ханства.

Получив начальное образование в русской гимназии в Эривани, Дро продолжил учебу в военном училище в Пятигорске. Став членом Дашнакцутюн, Дро приобрел большую известность как террорист, принимавший участие в убийствах Сурмалинского уездного начальника подполковника Богуславского в июле 1904 года, Бакинского генерал-губернатора князя М.Накашидзе в мае 1905 г., генерал-майора М.Алиханова в июле 1907 года. После совершения данных терактов, в 1908 году Дро бежал из Игдыра в Османскую империю. Согласно сводке агентурных сведений по партии Дашнакцутюн за октябрь месяц 1912 года, составленной при Кавказском районном охранном отделении 24 ноября 1912 года, в Баязете Дро занимался торговлей нефтепродуктами. Его иногда называли Сурен Эфенди.

В годы Первой мировой войны Дро возглавлял один из добровольческих армянских отрядов, принимавших участие в боевых действиях против турецкой армии в Восточной Анатолии. Как писал начальник Эриванского Главного Жандармского управления в Департамент полиции 8 ноября 1914 года, в начале ноября 1914 года отряд из 500 человек, возглавляемый Дро Канаяном, отправился из Игдыра в Баязет. В справке МГБ Армянской ССР от 31 октября 1951 года на Дро Канаяна отмечалось, что после ранения 3 декабря 1914 года он лечился в Тифлисской больнице. Посетивший больницу император Николай II наградил его Георгиевским крестом. Вернувшись после выздоровления на фронт, Дро воевал до 1916 года. Во время Февральской революции 1917 года он был членом Эриванского совета солдатских депутатов. С осени 1917 года принимал участие в создании Армянского корпуса, заняв в нем пост комиссара, и в боевых действиях против Османской империи.

После подписания Батумского мирного договора 4 июня 1918 года, вернувшись в Эриван, Дро стал начальником Эриванского гарнизона. В 1918-1920 годы руководил военными операциями армянской армии в Карабахском регионе Азербайджана. По этому поводу на заседании Политбюро ЦК АКП(б) от 10 июля 1920 года сообщалось: "Дро со своим отрядом удрал из Карабаха в Зангезур". В ноябре 1920 года он был назначен военным министром дашнакской Армении, которая потерпела тяжелое поражение от турецкой армии, приведшая к её краху. После установления советской власти в Армении, по соглашению с правительством Советской России от 2 декабря 1920 года от группы левых дашнаков Дро вошел в состав Ревкома Армянской ССР.

В начале февраля 1921 года советская власть в Армении была свергнута. После её восстановления в апреле 1921 года, Дро с группой офицеров был направлен в Москву. Затем, приехав в 1923 году в Тифлис, провел специальное совещание с заключенными дашнаками о принятии заявления в пользу советской власти. В результате совещания в тифлисских и московских газетах было напечатано заявление дашнаков о поддержке советской власти. После этого многие дашнаки были освобождены из заключения, а Дро вернулся в Москву. Прожив здесь до 1925 года, он выехал в Румынию, где работал директором одного из нефтяных промыслов Гукасова. В Румынии Дро начал вести широкую антисоветскую деятельность, был избран членом зарубежного бюро Дашнакцутюн. Он руководил деятельностью дашнаков на Балканах. Наладил связи с румынской сигуранцей (тайная полиция) и немецкой морской разведкой.

Еще до начала Второй мировой войны Дро имел довольно тесные связи с такими высокопоставленными нацистскими министрами, как Мартин Борман и Альфред Розенберг. Накануне войны Дро, а также бывший министром финансов и внутренних дел дашнакской Армении Саркис Араратян, прибыв в австрийский город Баден, наладили связи с членами нацистского правительства. Затем они поехали в Берлин, а оттуда в Париж, где провели совещание с лидерами дашнаков Александром Хатисяном и Аршаком Джамаляном. Здесь Дро сообщил о предложениях представителей гитлеровского правительства по налаживанию сотрудничества с дашнаками. В результате переговоров дашнаки заключили соглашение о сотрудничестве с фашистской Германией.

Для усиления политического руководства дашнаков в Европе и координации их деятельности с фашистами Дро с согласия немцев 15 декабря 1942 года создал Армянский национальный Совет, позже переименованный в комитет. Являясь постоянным руководителем данного комитета и координатором деятельности дашнаков в Европе, Дро согласовывал их с гитлеровским правительством и немецким военным командованием.

В августе 1941 года был создан разведывательный орган под названием "Дромедар" (есть версия, что название происходит от имени Дро), который включительно по март 1943 года подчинялся германскому разведывательному органу "Абвергрупп-101". В апреле 1943 года команда "Дромедар", находясь в местности Вороновицы (Винницкая область) получила номер 114 и начала именоваться "Зондеркоманда "Дромедар", или группа специального назначения "Дромедар". При "Дромедар" в качестве представителя германской разведки состоял немецкий офицер. Число членов разведгруппы "Дромедар" составляло 70 человек. Дромедарцы носили немецкую униформу нового образца, но вооружение было смешаным - немецкого и советского производства. Весь личный состав на правом рукаве кителя имел шеврон армянского триколора (1918-1920 гг.) - щита "ARMENIEN", который был обязателен для всех армян легионеров, находившихся на службе в германской армии, от рядового до генерала. Все члены "Дромедара" действовали под вымышленным названием. Например, Драстамат Канаян, он же генерал Дмитрий Каляев, генерал Звездинский.

С целью шпионажа и организации диверсий Дро привлекал к сотрудничеству военнопленных и гражданских лиц из армян, которые после определенной подготовки перебрасывались в тыл советских воинских частей.

В октябре 1942 года Дро со своим штабом обосновался в Армавире. Среди членов штаба Дро был известный армянский террорист Мисак Торлакян, который в 1921 году осуществил убийство бывшего министра внутренних дел Азербайджанской Республики Бехбут хана Джеваншира в Стамбуле. Торлакян был сотрудником "Дромедар" в Кубани и занимался подготовкой и заброской агентуры. Наряду со сбором разведывательной информации военного характера, Дро занимался организацией диверсий, террора и антисоветских мятежей. Он также принимал участие в создании армянских национальных легионов. Легионы были сформированы в городах Люблин, Пулава и Рембертово (Польша), Симферополь и Ростов-на-Дону. Общая численность армянского легиона на начало 1943 года достигла около 10 тысяч человек. После окончательного укомплектования каждый легион приводился к присяге на верность фашисткой Германии и её фюреру. Созданные под руководством Дро в Ставрополе, Пятигорске, Буденовске, Нальчике и других городах "армянские комитеты" вели профашистскую пропаганду среди армян, собирали средства для гитлеровских войск.

Весной 1942 года Дро организовал школу разведчиков-диверсантов в Симферополе. В школе обучалось 150 человек кавказцев, преимущественно армян по национальности. Основной целью школы с одномесячным обучением была подготовка людей для организации диверсий, мятежей и террора. Между прочим, в своих дневниковых записях бывший председатель КГБ СССР Иван Серов, который в апреле-мае 1942 года был командирован на Крымский фронт, приводит диалог с первым заместителем министра внутренних дел СССР Б.Кобуловым, армянином по национальности, состоявшийся уже после освобождения Крыма весной 1944 года. Серов привел Кобулову ряд примеров армянского бандитизма, когда они сжигали деревни и бросали в огонь малолетних детей, показал ему рапорт армянина предателя в гестапо, о его зверствах. Поэтому Серов поставил перед Москвой вопрос о депортации из полуострова армян, что и было сделано в июне 1944 года.

Во время наступления советской армии разведывательный орган "Дромедар" в диверсионных целях смог внедрить в тыл советских частей достаточное количество своих высококвалифицированных и профессиональных агентов. Это были предатели, сотрудничавшие с фашистами. В Ставрополе, Ростове-на-Дону и других городах были открыты армянские церкви. Созданные здесь "церковные советы", "общины армянской веры" и организации "церковной благотворительности" вели активную антисоветскую пропаганду и собирали средства для дашнаков.

Объезжая захваченные территории Украины, Крыма и Кавказа, Дро создавал там дашнакские ячейки. Он пропагандировал среди армян идею "независимой Армении" и призывал народы Кавказа к сотрудничеству с фашистами. Посещавший населенные армянами территории, Дро отличался крайне антисоветскими выступлениями. К примеру, в 1942 году в речи на банкете в Пятигорске он сказал: "У меня есть личная разведка, мы её засылаем в тыл Красной армии. Она регулярно информирует нас о происходящем в Армении, там население с нетерпением ждет нас - дашнаков вместе с доблестной германской армией, несмотря на мои указания не поднимать восстания до прихода германских войск, в Армении происходит стихийное восстание".

В беседе с одним армянским военнопленным Дро сказал: "Мы вас привели сюда для того, чтобы вы охраняли штаб и хотя бы этим смыли свою вину перед армянским народом. Вы должны знать его историю и принести свою жизнь в жертву за родину, за ее независимость, за еѐ отделение от России. Мы создаем армянские части, они и сейчас вместе с германскими войсками бьют советы. На фронте уже сражаются два армянских батальона".

В 1944 году Министерством госбезопасности СССР была поставлена задача принять активные меры к вскрытию деятельности "Дромедара" и выявлению его агентуры. После окончания Второй Мировой войны большая часть армянских коллаборационистов, в том числе из организации "Дромедар", была выдана СССР, некоторым удалось остаться на Западе, чему в немалой степени способствовало наличие разветвленной национальной диаспоры. Сам Дро в 1945 году был арестован американцами, но вскоре был отпущен. После освобождения Дро переехал в Ливан, где в Бейруте организовал разведывательный центр партии "Дашнакцутюн". Дро активно посещал национальные лагеря, расположенные в англо-американских оккупационных зонах в Германии, Франции, Италии и других странах. Здесь он по поручению разведок США и Великобритании занимался агитацией за переселение армян в Соединенные Штаты и Канаду.

3 июля 1947 года Дро, будучи в Мюнхене, заявил, что армяне, находящиеся в западных зонах Германии и Австрии, до наступления зимы переселятся в Америку. Наряду с этим, в армянских лагерях он занимался привлечением армян к засылке их в качестве шпионов в СССР. Дро преследовал цель в случае начала новой войны против СССР использовать вооруженные отряды, созданные из не возвратившихся армян. Установив связи с американской разведкой и приняв гражданство США, Дро при обсуждении возможности использования групп дашнаков в шпионской деятельности против СССР предлагал осуществлять её с территории Турции и Ирана. С этой целью ему были выделены значительные средства.

По данным советской иностранной разведки, Дро, получив от американцев 40 тысяч долларов, основал в Каире дашнакский клуб. В ноябре 1947 года в Каире, где находилось Заграничное бюро партии "Дашнакцутюн, проходил XIV съезд партии. На съезде присутствовали делегаты организаций партии во Франции, Греции, Сирии, Ливане, Египте, Иране, Ираке и США. На повестке дня съезда стоял ряд практических вопросов о деятельности партии. Интересно, что среди прочих вопросов, обсужденных на съезде был также вопрос об оценке деятельности в годы Второй мировой войны Дро. На съезде в Каире деятельность Дро во время войны была одобрена.

В условиях обострения "холодной войны", когда США приняв доктрину Трумэна, взяли под свое покровительство Турцию, американское правительство оказывало помощь дашнакам, организовывало и направляло ее деятельность против СССР. Основной целью был сбор разведывательных материалов об СССР, выявление элементов, недовольных советским строем, организация саботажа, создание подпольных организаций, обострение межнациональных отношений и т.п. Не случайно Дро, прибыв в Анкару, лицемерно заявлял, что пока существует коммунизм, дашнаки не будут выдвигать претензий к Турции. КГБ СССР получило сведения о пребывании члена загранбюро Дашнакцутюна Дро в апреле 1950 года в Анкаре.

В письме начальника 5 отдела МГБ СССР полковника Волкова и начальника 2 отдела 5 управления МГБ СССР полковника Дубровина министру государственной безопасности Азербайджанской ССР С.Емельянову, отправленному 13 апреля 1950 года под грифом "совершенно секретно", сообщалось о том, что Дро подписал тайное антисоветское соглашение с турецким правительством. По этому соглашению в будущем турецкое правительство якобы должно передать проживавшим в Турции армянам часть территории страны для подготовки войны против Советского Союза. В результате войны земли советской Армении будут захвачены, и будет создано армянское государство под покровительством Турции. Судя по письму, будто бы после подписания этого соглашения Дро также выступил на радио Анкары. Получивший эти сведения С.Емельянов дал указание проинформировать о них руководящий состав и учитывать их в оперативной деятельности.

29 апреля 1950 года заместитель министра государственной безопасности СССР генерал-лейтенант С.И.Огольцов послал письмо под грифом "совершенно секретно" министрам госбезопасности Армянской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР и Туркменской ССР, в котором сообщалось, что дашнакские организации перешли под контроль американской разведки и усилили свою антисоветскую деятельность. Их финансирует органы безопасности США и перед ними поставлена задача осуществлять диверсии в СССР.

В основном практическая подрывная работа дашнаков против СССР проводилась с территории Ирана. Для активизации подрывной работы против СССР в 1951 году при Загранбюро партии по заданию американской разведки был создан так называемый единый разведывательный центр, который возглавил Дро.

Для налаживания и активизации разведывательной работы против СССР Загранбюро Дашнакцутюн командировало в Иран помощника Дро по германскому "Дромедару" Тиграна Багдасаряна. Руководство практической работой против СССР Загранбюро дашнаков возложило на своего уполномоченного в Иране Григора Мхитаряна (по прозвищу Мхо). В октябре 1949 и марте 1950 года Дро направил два письма Г.Мхитаряну.

В первом письме Дро сообщал, что правительство США одобрила представленную иранскими дашнаками программу практической работы и обещала оказать им материальную помощь. При этом Дро указывал, чтобы Мхитарян по всем практическим вопросам советовался с представителями американцев в Тегеране и ни в коем случае не использовал имеющиеся каналы связи с Армянской ССР. Во втором письме Дро давал указание по организации разведывательной работы. В частности, предлагалось основное внимание иранских дашнаков направить на использование контрабандистов для сбора разведывательной информации о передвижение советских войск, имеющихся в Советском Союзе доступных видов связи для общения с советскими гражданами, имеющими возможность обеспечить надежное прикрытие агентуры дашнаков, добывать виды на жительство и другие официальные документы. Кроме этого Мхо обязан был в приграничных с СССР районах Ирана организовать под прикрытием торговых фирм один или два переправочных пункта.

Безусловно, советские спецслужбы были в курсе планов дашнаков и применяли разнообразные методы для их нейтрализации. Дро умер в 1956 году в Бостоне (через год, после смерти Гарегина Нжде во Владимирской тюрьме), так и не осуществив свою мечту о "Великой Армении". В 2000 году останки Дро были перенесены и похоронены в Ереване.

Драстамат Канаян, как и Гарегин Нжде, сегодня приписан к лику святых в ходе развернувшейся в Армении кампании по героизации лиц, которые активно сотрудничали в годы Второй мировой войны с нацистами.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана