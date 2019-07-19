https://news.day.az/politics/1139636.html Председатель Агстафинского районного суда освобожден от занимаемой должности
Председатель Агстафинского районного суда освобожден от занимаемой должности
Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об изменении должности председателя Агстафинского районного суда.
Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.
Согласно распоряжению, Ильгар Ядулла оглы Алиев освобождается от должности судьи и председателя Агстафинского районного суда и назначается на должность судьи и председателя Ходжавендского районного суда.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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