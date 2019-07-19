Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об изменении должности председателя Агстафинского районного суда.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.

Согласно распоряжению, Ильгар Ядулла оглы Алиев освобождается от должности судьи и председателя Агстафинского районного суда и назначается на должность судьи и председателя Ходжавендского районного суда.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.