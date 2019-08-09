За неимением других союзников в истории и реальности, армянство выбирает себе сторонников среди убийц и негодяев.

Уже ни для кого не является тайной биография террориста Гарегина Нжде, активно сотрудничавшего с нацистами и участвовавшего со своими армянскими подразделениями в Холокосте. Несмотря на явно черное прошлое, кровавый убийца Нжде считается в Армении олицетворением национальной идеи армянского народа.

Но Нжде не единственный негодяй, дающий армянским националистам вдохновение. Недавно эти ряды пополнил норвежский террорист Андерс Брейвик. Оказывается человек, убивший около восьмидесяти ни в чем не повинных людей, может служить источником творческого вдохновения.

Как сообщает СивилНет, на выставке в Ереване "Терлемезяновские воспоминания", где показаны работы семерых выпускников, окончивших Терлемезяновское училище 40 лет назад, в центре внимания оказалась работа армянского художника Максима Гикиняна, изобразившего террориста Брейвика на фоне армянского флага.

Интересно, что сам художник не считает, что сделал что-то не то. Наоборот, он горд и имеет четкое обоснование такого выбора "натуры". Оказывается, Брейвик говорил "слава Армении", "в своем тяжелом положении не забыл об армянском народе". Вот оно как...

Напомним, что Брейвик 22 июля 2011 года совершил два террористических акта - взрыв в Осло и бойню на острове Утойа.

Установлено, что теракт в Осло был организован у комплекса правительственных зданий при помощи начиненного взрывчаткой припаркованного арендованного микроавтобуса. При парковке Брейвик был одет в форму полицейского, чем и усыпил бдительность охраны.

Затем преступник направился на остров Утойа. На паромной переправе он предъявил поддельное удостоверение, назвался агентом секретной службы и мотивировал свое появление на острове необходимостью проведения инструктажа по технике безопасности в связи со взрывом в Осло. Собрав отдыхающих на острове, Брейвик в 17:00 по местному времени начал расстреливать толпу. Стрельба продолжалась 1,5 часа, после чего около 18:35 преступник без сопротивления сдался подоспевшему отряду полиции. Целью была "казнь культурных марксистов и мультикультуралистских предателей категории А и Б". В качестве зарядов он использовал патроны с экспансивными пулями, имеющими повышенную поражающую способность мягких тканей.

Жертвами двойного теракта стали 77 человек.

Конечно же, совершивший это страшное преступление террорист не появился бы на картине армянского художника, если бы в своем манифесте, обнародованном им накануне терактов, не упоминал "геноцид армян" и не поддержал националистов. Его методы согласуются с методами армянских террористов, идеи так же пропитаны расизмом и ксенофобией. Неудивительно, что 70-летний художник Гикинян увидел в Брейвике родственную душу.

Как отмечает Epress.am, картина Гикиняна на фоне флага Армении вызвала бурные обсуждения в соцсетях.

В Союзе художников поднявшийся шум считают провокацией против нового руководства. Данную работу председатель Союза Сурен Сафарян счел неприемлемой, при этом отметив, что структура не организовывала выставку, а просто предоставила помещение, и при таком раскладе Союз не имеет права запрещать художнику представлять какую-либо картину.

Последние слова руководителя творческого союза хотелось бы поставить под сомнение. Есть понятия, которые не подпадают под "свободу творчества". Терроризм и фашизм в их числе.

Зульфугар Ибрагимов