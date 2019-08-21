В синагоге "Нецах", крупнейшей синагоге иранских евреев в США, функционирующей в Лос-Анджелесе, состоялось обширное мероприятие, посвященное традициям мультикультурализма и толерантности Азербайджана.

Как сообщили Trend в консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, на мероприятии, в котором приняли участие более восьмисот представителей общины, по приглашению синагоги выступил генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев, передает Day.Az.

Он подробно рассказал об истории независимости и социально-экономическом развитии, успешной внешней политике, традициях мультикультурализма и толерантности страны. Генеральный консул отметил, что азербайджанский народ веками создает и развивает культуру толерантности высокого уровня. Дипломат отметил, что политика мультикультурализма, осуществляемая сегодня с большим успехом на государственном уровне под руководством Президента Ильхама Алиева, является прекрасным примером всему миру.

Агаев отметил, что между Азербайджаном и Израилем налажено успешное партнерство в различных сферах, и эти связи расширяются с каждым годом.

Главный раввин синагоги Давид Шофет отметил, что для него большая честь познакомиться с такой страной, как Азербайджан, которая придает большое значение ценностям мультикультурализма и толерантности. Он отметил, что на фоне происходящих в мире межрелигиозных конфликтов и все более возрастающих в разных странах антисемитизма и расизма, совместное проживание в Азербайджане всех народов, в том числе евреев, в свободных и мирных условиях, заслуживает одобрения. Раввин Шофет выразил признательность азербайджанскому народу и государству и назвал Азербайджан другом всех евреев, так как в стране нет и никогда не было антисемитизма.

Отметим, что в Лос-Анджелесе проживает около 60 тысяч иранских евреев.