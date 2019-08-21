https://news.day.az/politics/1149267.html Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в Налоговый кодекс Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о применении закона "Об изменении Налогового кодекса" и регулировании ряда вопросов, связанных с применением настоящего закона.
Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в Налоговый кодекс
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о применении закона "Об изменении Налогового кодекса" и регулировании ряда вопросов, связанных с применением настоящего закона.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.
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