Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о применении закона "Об изменении Налогового кодекса" и регулировании ряда вопросов, связанных с применением настоящего закона.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

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