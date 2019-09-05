Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мемедъяров принял новоназначенного посла Литвы в стране Эгидиюса Навикаса.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на МИД, Мамедъяров поздравил Навикаса с назначением на должность посла и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности, передает Day.Az.

На встрече стороны выразили удовлетворенность развитием отношений между двумя странами в политический, культурной и других сферах. Также была отмечена важность развития сотрудничества между двумя странами в экономической и торговой сферах.

Посол подчеркнул мудрую внешнюю политику Азербайджана в регионе, а также важность осуществляемых нашей страной энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов. Он, рассказав о твиннинг - проектах, осуществляемых Литвой в Азербайджане, и успехах обмена опытом между двумя странами в этой сфере, отметил, что деятельность в этой сфере будет продолжена.

Стороны также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение, Навикас передал копию своих верительных грамот Эльмару Мамедъярову.