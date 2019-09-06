История с предоставлением политического убежища российскому нацисту Виталию Шишкину обязательно так или иначе аукнется Еревану. Такого мнения придерживаются армянские политологи.

Как пишет газета "Паст", тема того, как российский активист Шишкин получил убежище в Армении, по мнению некоторых экспертных кругов, едва ли, останется без ответа России. В частности, в беседе с изданием некоторые политологи высказали опасения, что Россия может запретить въезд в Армению по внутренним паспортам.

Сам Шишкин приехал в Армению с внутренним паспортом РФ, поскольку у него не было паспорта (загранпаспорта) для выезда из страны.

Отметим, что изменения в соглашение о безвизовом режиме с Россией, согласно которым граждане РФ могут посещать Армению по внутренним паспортам, было принято в 2017 году. Такое решение было призвано упростить процесс оформления документов гражданами России, что, как ожидалось, должно было повлечь за собой резкий рост потока российских туристов.

По мнению армянских экспертов, МИД Армении следует активно работать с Россией, чтобы смягчить возможные последствия этого необдуманного шага, так как устранение возможности посещения Армении по внутренним паспортам может стать серьезным ударом по туризму, поскольку большинство граждан России посещают Армению именно по внутренними паспортам, подчеркнула "Паст".

Султан Керим