Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в области обеспечения международной безопасности.

Об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам XXII заседания Конференции спецслужб тюркоязычных государств, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемые участники заседания! Сердечно приветствую вас на XXII заседании Конференции спецслужб тюркоязычных государств.

Азербайджанская Республика придает большое значение сотрудничеству в области обеспечения международной безопасности. На современном этапе возникают новые, более опасные угрозы миру и стабильности. Своевременное выявление и предотвращение этих угроз крайне важно с точки зрения национальных интересов и устойчивого развития всех государств. Для устранения угроз регионального и глобального характера необходима координация действий всех государств мира.

Укрепление связей с братскими тюркоязычными странами имеет особое значение для Азербайджана. Наше сотрудничество, осуществляемое в различных форматах, направлено на объединение усилий в направлении решения многих вопросов, в том числе касающихся обеспечения региональной безопасности, пресечения экстремизма, терроризма и сепаратизма, нелегальной миграции, незаконного оборота наркотиков и деятельности транснациональных организованных преступных групп.

В деле борьбы с рисками и угрозами, с которыми сталкиваются наши государства, исключительная роль принадлежит специальным службам. В этом контексте Конференция спецслужб тюркоязычных государств является одним из действенных инструментов, который дает возможность координировать нашу деятельность по обеспечению безопасности и сообща искать ответы на вызовы XXI века.

Уверен, что нынешнее заседание создаст благоприятные условия для обмена опытом между партнерскими организациями и аналитическо-информационной поддержки, и тем самым внесет свой вклад в обеспечение международной безопасности. Еще раз приветствую вас в Азербайджане и желаю успехов в вашей работе", - говорится в обращении главы государства.