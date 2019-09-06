https://news.day.az/politics/1153713.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в области обеспечения международной безопасности Об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам XXII заседания Конференции спецслужб тюркоязычных государств.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в области обеспечения международной безопасности
Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в области обеспечения международной безопасности.
Об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам XXII заседания Конференции спецслужб тюркоязычных государств, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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