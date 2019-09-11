В конце мая этого года армянство и диаспора во Франции получили серьезный удар от судебной власти этой страны.

29 мая административный трибунал французского города Сержи-Понтуаза аннулировал "хартию о дружбе" между городом Арнувилль и оккупированным Ходжавендским районом Азербайджана. Более того, мэр города Арнувиль был признан виновным в превышении служебных полномочий и нарушении законов, регулирующих децентрализованное сотрудничество.

После этого административный суд французского города Гренобль аннулировал несколько "хартий о дружбе", подписанных между отдельными административными единицами Франции и населенными пунктами на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе. По информации Nouvelles Armenie, суд счел незаконным и аннулировал "хартии о дружбе", подписанные между так называемыми административными структурами сепаратистского образования в азербайджанском Нагорном Карабахе и регионами и коммунами Валанс, Бур-Ле-Валанс и Бур-Де-Пеаж. Отмечается, что данные хартии не уважают международные обязательства Франции и противоречат внешней политике страны - сопредседателя МГ ОБСЕ.

Решения французских судов вызвали истерику в Армении и у армянских лоббистов во Франции. Уже не говорим о шоке, пережитом оккупационным режимом в Карабахе.

В качестве "моральной компенсации" спонсорам, то есть финансирующей лоббистов армянской диаспоре Франции, накануне на оккупированные территории прибыла группа проармянских парламентариев.

Председатель так называемого Круга дружбы "Франция - Карабах" Ги Тесье открыл в Ханкенди "табличку дружбы" между населенными пунктами оккупированного Арменией Карабаха и Франции. Гости сладко улыбались и демонстрировали откровенное наплевательство на требования собственных властей и международное законодательство.

Еще год назад мэрам французских городов, подписавшим "хартии дружбы" с армянскими сепаратистами, было сделано предупреждение следовать законодательству страны. А МИД Франции в связи с подписанной в 2014 году между Бург-Ле-Валанс и Шушой подобной "хартией" однозначно заявил, что подобные инициативы не меняют официальной позиции Парижа, не признавшего "независимость" Нагорного Карабаха.

Зульфугар Ибрагимов