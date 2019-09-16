https://news.day.az/politics/1156531.html Азербайджанские депутаты отправятся в Швейцарию
Азербайджанские депутаты отправятся в Швейцарию
Азербайджанские депутаты Малахат Ибрагимгызы и Кямран Байрамов сегодня отправятся в Швейцарию для участия в мероприятии Женевского центра демократического контроля над вооруженными силами, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Парламентарии примут участие в семинаре на тему "Парламентский контроль над Восточноевропейским и Среднеазиатским сектором безопасности, выразят отношение с позиции Азербайджана в обмене мнениями.
Визит завершится 19 сентября.
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