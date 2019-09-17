https://news.day.az/politics/1156965.html Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра экономики и устойчивого развития Грузии Натию Турнава.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре