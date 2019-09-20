Как уже сообщалось, в четверг перед зданием правительства Армении прошла акция протеста матерей погибших военнослужащих.

По информации Aysor.am, акция прошла в довольно напряженной обстановке. Увидев, что никто из правительства не спускается, чтобы выслушать их, а полицейские не позволяют войти в здание, чтобы встретиться с премьер-министром, председатель Координационного совета общественной организации "Зинвор", мать погибшего военнослужащего Маргарита Хачатрян перекрыла вход в здание правительства, сев перед дверью.

"Если предоставляешь пострадавшим во время уличных драк 30 млн. драмов, то будь добр, предоставь 30 млн. драмов также военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга во время боевых действий", - заявила Хачатрян.

Представитель правительства к ним все-таки вышел. И не кто-нибудь, а сам премьер-министр Никол Пашинян. Но лучше бы не выходил.

Матери погибших в разные годы военнослужащих остались недовольны поведением премьер-министра Армении Никола Пашиняна и ответами на озвученные ими вопросы, пишет Panorama.am. По их словам, он не сказал ничего конкретного.

"Мы недовольны его ответом, он оскорбился и ушел. Разве подобает премьеру обижаться? Тоже мне, подумаешь, взял и зашел внутрь, когда мы ему задавали вопросы", - отметила в беседе с журналистами председатель общественной организации Сатик Хлгатян, во время речи которой премьер-министр, не дослушав, удалился молча.

Как она отметила, премьер сказал, что из Фонда страхования военнослужащих постепенно будут осуществляться выплаты, но Пашинян не уточнил, когда конкретно наступит их очередь.

"Ничего не поняли из сказанного им", - заявили участницы акции.

В ходе акции к премьеру подошел бывший помощник находящегося под следствием генерала Манвела Григоряна. Увидев его, Пашинян заявил, что не позволит ему говорить, сказав "понесли бы, продали имущество Манвела Григоряна, продали бы золото, мечи и дали бы народу".

Такая реакция главы правительства еще больше возмутила собравшихся. Одна из участниц акции отметила, что очень некрасиво, когда премьер-министр делает такие заявления.

"Но если говорить правду, то сегодня вся власть сконцентрирована у него в руках, того же Манвела он арестовал, очень хорошо знает как владеть и распоряжаться имуществом других, так пусть сам возьмет, принесет и раздаст собравшимся", - сказала женщина.

А другая добавила: "Все руководство у тебя в руках, куда стукнешь "молотком", так и будет".

Видимо после этого Пашинян решил ретироваться, побоявшись, что разозленные женщины начнут углубляться в тему.

Султан Керим