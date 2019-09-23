Азербайджанскую оппозицию лихорадит. Раскол среди оппозиционеров, вызванный скандалом вокруг заместителя председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы, продолжает углубляться.



Сами конфликты внутри оппозиционеров давно не новость: они то и устраивают войны друг с другом за гранты зарубежных спонсоров. Сейчас же можно наблюдать по-своему необычный конфликт, и разгорается он не только вокруг, но и внутри самой ПНФА.

Али Керимли всеми правдами и неправдами пытается выгородить своего зама, который, как выяснилось, на работе кричал про права человека и женщин, а дома систематически избивал жену и дочерей, что закончилось переломами. Керимли не только не открестился от своего заместителя, но и пустил в оборот свою ручную сеть интернет-троллей, которые закидали оскорблениями и угрозами не только супругу Фуада Гахраманлы, но и его дочерей, а также тех оппозиционеров, которые открыто критикуют ПНФА, Али Керимли и Фуада Гахраманлы за недостойное и преступное поведение.

Но тролли - на то и тролли. Их много, и они, как мы помним из сказок, не особо отличаются умом. Вот и работа троллей из ПНФА стала больше походить на маразм. Дошло до того, что один из активистов ПНФА Ялчын Абдуллаев сделал публикацию, которая разлетелась по всему азербайджанскому сегменту интернета. Но, к удивлению Керимли и его сторонников, эффект был прямо противоположный тому, что они ожидали: над ПНФА в лучшем случае смеются, в худшем - призывают обратиться в полицию, чтобы там разобрались с авторами.



Все дело в чем. Ялчын Абдуллаев (а точнее, его начальники по партии) решили ударить по феминизму. Видите ли, именно феминизм и люди, его поддерживающие, подливают масло в огонь шумихи вокруг Фуада Гахраманлы. То есть, по мнению ПНФА, проблема не в том, что заместитель главы партии избивает женщину и малолетних девочек, а в том, что есть люди, которые считают, что так делать нельзя, причем такие люди состоят даже в ПНФА. Ну и не придумали активисты партии ничего лучше, как объявить войну феминизму.





"Феминистки повально занимаются групповым сексом!", - пишет Абдуллаев. Парой строк ниже он добавляет, что феминизм приводит женщину к одному из трех итогов. Я приведу их все:



- итог первый: лесбиянство

- итог второй: проституция

- итог третий: легкомысленный образ жизни (курит, пьет, ругается матом и пр.)



Это - цитата из публикации Ялчына Абдуллаева. Одного из борцов за права, свободы, демократию и что они там еще себе приписывают. Человек и люди, которые за ним стоят, - считают, что феминизм - это не борьба за равные права мужчин и женщин, а дорога к проституции, лесбийским отношениям, курению, алкоголю и мату.

Больше того, активист ПНФА призывает бороться с феминизмом и теми, кто считает, что мужчины и женщины равны в своих правах. Этот человек утверждает, что феминизм специально распространяют в мусульманских странах, и даже приводит причины. Цель, как утверждает ПНФА, - разрушить институт семьи, вызвать у женщин ненависть к мужчинам и увеличить количество разводов.



Наверное, давать оценку этим словам должны люди, имеющие соответствующую медицинскую квалификацию. Но после вот этого откровенного бреда хочется задать вопрос: а избиения жены и детей, они как влияют на институт семьи? Или, может быть, жена и дочери будут обожать человека, который ломал им пальцы? И что, уменьшилось ли количество разводов от этого?



Но нет, насилие над женщинами активистов и главу ПНФА не заботит. Как не заботит их и то, что призывая бороться с феминизмом и оправдывая человека, бьющего жену и дочерей, они фактически объявляют это нормальным. ПНФА фактически призывает бить женщин и детей. Это нормально, говорят они. Вон, наш зампред так делает, и мы не видим в этом ничего такого.

Самое грустное и ироничное в том, что несколько лет назад у памятника освобожденной женщине у метро "Низами" группа людей проводила акцию за права женщин. И если мне не изменяет память, ПНФА и ее активисты тогда говорили совсем другие, прямо противоположные вещи. Больше того, на этой акции была и Сельджан, дочь того самого Фуада Гахраманлы. Вот она, на одном из кадров:





И что же получается, на словах наши "демократы" за все хорошее против всего плохого, а на деле? И вот за этими людьми, по их собственным фантазиям, должен пойти народ? И вот эти люди, которыми руководят садисты, мошенники и дельцы, борются за свободу и прочие вечные ценности?

Странная такая борьба, когда чуть ли не главные борцы за свободу готовы ударить собственного ребенка. Ведь если они относятся ТАК к своим детям, то что же говорить о детях чужих?



Азер Гасымлы