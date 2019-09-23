В рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком.

Как сообщает в понедельник Trend со сылкой на МИД, на встрече было обсуждено текущее состояние двусторонних связей между двумя странами и перспективы их развития, передает Day.Az.

Министры провели обмен мнениями вокруг вопросов региональной безопасности. Эльмар Мамедъяров проинформировал о текущем положении процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и отметил важность решения проблемы с точки зрения обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе на основе норм и принципов международного права и резолюций Совбеза ООН.

В ходе встречи были также обсуждены региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.