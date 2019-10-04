https://news.day.az/politics/1162534.html Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече с участниками 16-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече с участниками 16-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» - ФОТО
3 октября в Сочи состоялась неформальная встреча глав государств с участниками 16-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
На встрече выступили Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент России Владимир Путин и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре