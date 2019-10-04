3 октября в Сочи состоялась неформальная встреча глав государств с участниками 16-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

На встрече выступили Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент России Владимир Путин и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется