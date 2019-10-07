Армянский премьер-министр Никол Пашинян не может оправиться от двойного унижения. Сначала был провальный саммит ЕАЭС в Ереване: Пашинян рассчитывал на скидки по ценам на российский газ, а досталось ему только селфи из микроавтобуса. Буквально через день сокрушительный удар по Армении и ее премьеру нанес Президент Азербайджана Ильхам Алиев на XVI Ежегодном заседании Валдайского клуба в Сочи.

Униженный Пашинян окончательно сошел с ума: он созвал секретное совещание в Ереване, на котором решил заставить послов Армении в разных странах мира собирать миллионы долларов, которые он наобещал армянам в виде иностранных инвестиций.

Когда утихают политические баталии, разъезжаются высокие гости и утихают фанфары, собственные проблемы снова возвращают Армению к реальности. Несколько дней, связанных с проведением в Ереване саммита ЕАЭС и тем, что происходило вокруг него, останутся в памяти армянской общественности как сладкий сон, после которого наступило пробуждение.

Армянские СМИ раскрыли самое больное место премьер-министра Армении Никола Пашиняна. До саммита об этом не говорили, но теперь, когда мероприятие прошло, фактически не оставив после себя для Армении никакого следа, можно и посыпать соль на раны.

Как пишет газета "Паст", тема инвестиций для властей - одна из самых болезненных: был обещан инвестиционный бум, а в действительности объемы инвестиций фактически сократились.

По сведениям издания, до визита в США Никол Пашинян провел в министерстве иностранных дел закрытую встречу в расширенном составе с ответственными лицами МИД, ключевыми представителями дипломатического корпуса и послами, аккредитованными в важных для Армении странах.

По сведениям издания, Пашинян был довольно возмущен и говорил очень резко и грубо, обвинив ответственных за дипломатическую политику лиц в полнейшем бездействии. Особенно досталось представителям Армении в ЕС, послам в России, США и Китае.

"Подобные гиганты должны быть заинтересованы в вопросе инвестиции крупных сумм в Армению, в противном случае, зачем вы нужны?" - заявил разъяренный премьер-министр и приказал до конца года представить ему отчет, какие шаги были приняты, чтобы заманить в Армению инвестиции.

Никол Пашинян фактически обвинил дипломатов в своем собственном провале, в своих ошибках и просчетах. Что может сделать дипломат, когда ситуация в стране налицо. Да и откуда он взял, что мировые державы должны быть заинтересованы в том, чтобы вкладывать в безнадежные и нерентабельные проекты изолированной от мира своей агрессорской политикой Армении? Даже самый талантливый дипломат не сумел бы сагитировать на это крупных партнеров, не имеющих отношения к армянской диаспоре. Ведь всем известно, что Армения, как страна, оккупирующая территории соседнего Азербайджана, оказалась в изоляции и не имеет выходов на внешние рынки. Как результат, она полностью лишена возможностей для развития, поэтому закрываются предприятия, умирает сельское хозяйство и сокращается население. Благодаря своему удобному географическому расположению, Армения могла бы быть если не участницей международных проектов, то хотя бы транзитером. Но и тут встает вопрос закрытых границ, недоразвитой транспортной и трубопроводной инфраструктуры.

Выходит, что Пашинян приказывает армянским дипломатам откровенно врать, дезинформировать и дезориентировать потенциальных партнеров.

Элемент бурной фантазии присутствует не только в указаниях Пашиняна дипломатам. На надеждах и мечтах построен также проект госбюджета Армении на будущий год.

Анализируя документ, армянские эксперты отмечают, что для выполнения бюджета, Армении придется делать новые долги. Иначе никак. Кстати, несколько дней в армянских СМИ муссируется тема очередного крупного кредита - аж в 250 миллионов долларов, который собирается взять правительство. И хотя представители госструктур либо молчат, либо неуверенно опровергают, ясно, что дыма без огня не бывает. И далеко не случайно Никол Пашинян недавно с гордостью заявил, что при его правлении внешний долг Армении впервые снизился.

Кстати, оптимизма Пашиняна никто не разделил. Наоборот, в экспертном сообществе констатировали, что госдолг снизился потому, что Армении просто не хотят давать в долг из-за ее бесперспективности и неплатежеспособности.

Как пишет "Голос Армении", для обслуживания бюджета, причем не только 2020-го, но и текущего года, необходимы кредитные средства. Особенно если учесть массу предпринятых правительством в этом году популярных шагов (повышение зарплат, налоговые преференции, другие социальные программы), требующих стабильного финансирования. Так что избежать существенного увеличения долгового бремени страны в будущем году явно не удастся, это очевидно, констатирует издание.

Еще более фантастическим выглядит рост доходов бюджета Армении в 2020 году на 200 миллиардов драмов (420409183.34 долларов). Откуда прожектер-Пашинян собирается взять такие деньги, никто не знает. Никакой реальной экономической активности в стране не наблюдается. А растущий показатель, как не раз отмечали армянские СМИ, связан с ростом активности в сфере азартных игр. Сейчас в Армении предпринимаются меры для сокращения игорного бизнеса и выдворения его из столицы. Следовательно, армянская экономика потеряет и этот показатель.

Ага, наверное, армянское правительство рассчитывает пополнять бюджет за счет "раскулачивания". Как раз на днях парламент породил закон о конфискации "незаконно нажитого" имущества.

Есть и другой источник - рост налоговых поступлений в связи с повышением тарифов на энергоносители. Населению никуда не деться - как бы ни подняли цены, придется платить...

А тем временем, мэрия Еревана закупает совершенно не нужные неухоженному, требующему капремонта и утопающему в мусоре городу дорогие скамейки и урны. Народ возмущен, но ему, опять же, никуда не деться. Хотя бы бомжам, может быть, будет удобнее спать на таких скамьях.

Зульфугар Ибрагимов