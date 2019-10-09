В Азербайджан прибыл новый премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Первый свой официальный зарубежный визит грузинский премьер совершил в Баку. В конце месяца, как ожидается, он поедет с визитом в Анкару.

Уже состоялась встреча гостя с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы неслучайно совершили первый визит в Азербайджан. Мы приняли такое решение для того, чтобы доказать друзьям и врагам, что между Азербайджаном и Грузией нет и не может быть никаких неразрешенных вопросов", - сказал Гахария на встрече с азербайджанским лидером.

Грузинский премьер подчеркнул, что двустороннее сотрудничество и партнерство вышли за региональные рамки и поднялись на международную плоскость, в частности, в вопросах экономики, транспорта и торговли.

Президент Ильхам Алиев в ходе встречи отметил, что Азербайджан занимает одно из первых мест среди стран, вкладывающих инвестиции в экономику Грузии. "Осуществляемые нами совместно нефтегазовые и транспортные проекты вышли за рамки двустороннего формата и представляют глобальное значение. Конечно, особый смысл имеют контакты между людьми. Азербайджанцы, проживающие в Грузии, и грузины, проживающие в Азербайджане, являются важнейшим фактором в развитии этих связей", - подчеркнул глава государства.

Тот факт, что новый премьер Грузии выбрал в качестве первого адреса визита именно Азербайджан, не удивляет. Пожалуй, для Грузии нет более важного соседа в регионе, чем наша страна. В самые сложные для Грузии дни Азербайджан был рядом. Эти факты хорошо известны, о них всегда вспоминают официальные лица соседней страны, когда речь заходит о грузино-азербайджанском партнерстве.

Добрые соседи могут быть ближе самого близкого родственника. Эта поговорка распространяется не только на человеческие отношения, но и на отношения стран. Азербайджан не раз доказывал, что является добрым соседом и надежным партнером, который никогда не подставит подножку и не ударит в спину.

Противники отношений Баку и Тбилиси неоднократно делали попытки развести два братских народа по разные стороны баррикад. Грузинской стороне нашептывалось, что Баку, мол, пользуется грузинским транзитом с далеко идущими намерениями прибрать к рукам суверенитет Грузии и так далее. Фантазия "доброжелателей" не имеет границ. К счастью, азербайджанцы и грузины хоть и являются горячими кавказскими парнями, но в серьезных ситуациях, особенно когда дело касается стратегических вопросов в отношениях двух государств, умеют сохранять хладнокровие.

При этом сердца двух народов остаются горячими и горят навстречу друг другу. В Азербайджане, а особенно в столице, трудно найти человека, который хоть раз не побывал бы в Грузии. Многие ездят в соседнюю страну, улучив момент, проводят на грузинских курортах отпуска. Не секрет, что именно с граждан Азербайджана начинался туризм в Грузии. Когда там еще не появились толпы россиян, азербайджанцы оставляли в этой стране огромные суммы. В какой-то степени своим развитием грузинский туризм обязан Азербайджану.

Кстати, сегодня в туристической сфере этой страны значительное место занимает турецкий бизнес. Благодаря турецким бизнесменам Батуми смог вернуть себе былую славу. О заслугах же Госнефтекомпании Азербайджана в развитии Республики Грузия можно говорить часами.

Грузины тоже стали чаще выбирать в качестве места отдыха Азербайджан. В последний год все чаще на улицах Баку, в парках, ресторанах и магазинах можно услышать грузинскую речь.

В июне азербайджанская делегация во главе с председателем Государственного агентства туризма АР Фуадом Нагиевым побывала с рабочим визитом в Грузии. На встрече с руководителем Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили Нагиев подчеркнул, что Азербайджан и Грузия будут сотрудничать, а не конкурировать в сфере туризма. Были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран, организации совместных туров, а также установки совместных стендов в рамках международных выставок.

"Азербайджан и Грузия всегда были, являются и в будущем останутся друзьями, - заявил недавно в эфире ОТВ посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе. - Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и, уверяю вас, нашему будущему сотрудничеству ничего не угрожает".

Грузинский дипломат выразил уверенность, что "мы вместе отпразднуем еще множество успешных начинаний".

Отметим, что за несколько дней до визита премьер-министра Баку посетила делегация во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава.

На встрече с грузинской делегацией в Бакинском бизнес-центре министр экономики Шахин Мустафаев подчеркнул большое значение, которое Азербайджан придает сотрудничеству с Грузией и заинтересованность азербайджанской стороны в развитии этих связей. Грузия активно участвует в энергетических и транспортных проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана, тем самым внося вклад в региональное сотрудничество. Такие энергетические проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор, транспортный проект глобального значения Баку-Тбилиси-Карс являются важными показателями этого, отметил министр. В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Грузией достиг 580 млн. долларов. Более 700 азербайджанских компаний работают в Грузии, более 300 грузинских - в Азербайджане. Азербайджанские инвестиции в Грузию достигли 3,2 млрд. долларов.

Наши страны активно сотрудничают в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, Южно-Кавказского и других международных транзитных коридоров. Причем объем транзитных грузоперевозок через территорию Азербайджана и Грузии низменно растет.

Раздражителем для недобрых соседей служит не только экономическое сотрудничество наших стран. Особенно выводит из себя взаимодействие в сфере обороны.

Летом этого года Грузия и Азербайджан подписали на встрече в Габале соответствующий план. Отметим, что Леван Изория прибыл в Габалу не только для встречи с генерал-полковником Закиром Гасановым. В этом городе проходила традиционная трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.

Трехсторонние переговоры между Тбилиси, Баку и Анкарой ведутся с 2012 года. Нынешняя встреча является седьмой по счету. Кстати, недавно были проведены совместные военные маневры с участием военнослужащих трех стран.

Трехсторонний формат развивает сотрудничество не только в оборонной сфере. 16 октября в Тбилиси пройдет очередная трехсторонняя встреча министров иностранных дел. Предыдущая прошла в октябре 2018 года в Стамбуле.

Турция, Азербайджан и Грузия сотрудничают в сфере торговли, энергетики, транзитных перевозок, расширения транспортной инфраструктуры. В настоящее время осваивается еще одна интересная сфера - совместное производство фундука. Три наших страны являются поставщиками этой продукции на мировые рынки. Почему бы не объединить усилия в интересах всех участников формата?

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Директор Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Визит Гахария в Баку в принципе был ожидаемым. Это и понятно, поскольку Азербайджан является основным торгово-экономическим и политическим партнером Грузии. Товарооборот держится в районе миллиарда долларов. Сотни тысяч граждан Азербайджана ежегодно посещают Грузию, оставляя там крупные средства. Все трансрегиональные проекты в нашем регионе реализуются с участием Азербайджана, Грузии и Турции. Это во многом способствует увеличению капитализации Грузии, росту ее веса в региональных вопросах.

Гахария - политик достаточно прагматичный, он реально оценивает потенциал двусторонних отношений, выстраивает, скажем так, линию на повышение продуктивности отношений. Об этом могут свидетельствовать сделанные им в последние недели заявления касательно нашей страны.

Что касается некоторых провокационных моментов, которые в последнее время возникают вокруг наших отношений, то они как раз свидетельствуют о качественности и устойчивости наших связей. В разное время различными силами делались попытки расстроить эти отношения, внести разлад между двумя народами и государствами. Но это не получилось. Потому что тот капитал, который был наработан за последние годы, те проекты, которые сейчас нас скрепляют, жизненно важны как для Азербайджана, так и для Грузии. Правительства наших стран понимают, что если эти отношения расстроить, то последуют серьезные репутационные, материальные издержки, что никак не соответствует долгосрочным интересам сторон. Эти попытки противоречат коренным стратегическим интересам двух стран и являются враждебными.

Не случайно в двусторонней повестке присутствует борьба с внешними рисками, вызовами и угрозами. Визит Гахария послужит определению тех точек, которые позволили бы эти проблемные моменты в двусторонних отношениях устранить к взаимной выгоде.

Что касается трехсторонней встречи в Тбилиси, то этот формат насчитывает не один десяток лет. С ним согласуются многие проекты, которые привлекают к нашему региону внерегиональных игроков.

Трехсторонний диалог глав МИД заложил основу полноценному трехстороннему формату, включающему диалог также министров обороны, энергетики и глав государств.

Успешность этого диалога можно продемонстрировать на конкретных примерах. Именно на его основе сегодня реализуются региональные проекты, объединяющие три страны. Этот трехсторонний диалог позволяет определять координаты и вектор процессов, происходящих в нашем регионе, способствовать повышению эффективности трехстороннего сотрудничества. Потому что двустороннее было бы неполным".

Отметим, что новое правительство Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахарией приступило к работе месяц назад.

Лейла Таривердиева