Тонкая грань между патриотизмом и национализмом, между национальным самосознанием и оголтелым шовинизмом в Армении давно пройдена. Под влиянием находятся не только взрослые, но и дети. Юные армяне считают национальную спесь высшим благом и, следуя заветам старших, выпячивают ее повсюду. Все должны знать об "избранности" и "особых талантах" армянского народа.

Как пишет с умилением издание пишет rusarminfo.ru, участницей нового выпуска телевизионного шоу "Лучше Всех!" на российском Первом канале стала восьмилетняя виолончелистка Ляна Улиханян из Армении.

Отметим, что эта передача известного телеведущего Максима Галкина посвящена маленьким талантам. Детишки приходят на шоу и демонстрируют, что умеют делать лучше других.

После выступления Ляны ведущий поинтересовался, есть ли имя у инструмента. Девочка ответила, что на армянском он называется "тавджутак", но она называет "тавдучак". Максим Галкин заметил на это, что человеку, не знающему армянский, трудно уловить разницу. В ответ юная музыкантша высокомерно посоветовала ему учить армянский.

На вопрос о знаменитых виолончелистах девочка отметила: Жаклин Дю Пре, Нарека Ахназаряна и Севака Аванесяна.

"Из трех самых знаменитых виолончелистов двое - армяне. Странно как туда еще Жаклин Дю Пре проникла. Хотя тоже неизвестно, Дю Пре - Дюпренян...", - пошутил Галкин.

Разумеется, девочка не назвала и не могла назвать великого Мстислава Ростроповича, уроженца Баку, так как ее этому не учили. Среди великих специалисты обязательно упомянули бы испанца Пабло Казальса, известного в своей стране как Пау Казальс. Хорошо любить и ценить свое, но не в ущерб широте познания. А мания величия - это болезнь, от которой армянскому обществу давно пора начать избавляться. Этот недуг бросает тень даже на самый большой талант. А Ляна талантлива, и играла маленькая армянка очень хорошо.

Бросился ли после передачи Максим Галкин к учебнику армянского языка, история умалчивает...

Зульфугар Ибрагимов