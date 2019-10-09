https://news.day.az/politics/1164315.html Завершился официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Азербайджан
Завершился официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Азербайджан
9 октября завершился официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Азербайджанскую Республику, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Георгия Гахарию провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Гасанов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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