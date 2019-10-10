https://news.day.az/politics/1164599.html Президент Ильхам Алиев встретился в Ашгабаде с Президентом Молдовы Игорем Додоном - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился в Ашгабаде с Президентом Молдовы Игорем Додоном - ФОТО
10 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Ашгабаде с Президентом Молдовы Игорем Додоном
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре