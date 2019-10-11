В Ашгабаде в пятницу открылось заседание Совета глав государств СНГ. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Исполком СНГ, передает Day.Az.

На встрече будут рассмотрены документы, направленные на развитие экономического сотрудничества, внешнеполитического партнерства, обеспечение безопасности и противодействие новым вызовам и угрозам, В частности, будет представлен проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве Содружества.

Кроме того, состоится обсуждение проекта обращения к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), а также документы, регламентирующие, сотрудничество в противодействии коррупции, борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. На рассмотрение глав государств внесен и проект Конвенции о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

Напомним, что Туркменистан в этом году председательствует в СНГ. Примечательно, что официальный Ашгабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена. В 1999 году Туркменистан вышел из соглашения о безвизовом режиме со странами СНГ.