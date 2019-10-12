11 октября в Ашгабаде состоялось заседание Совета глав государств СНГ. Выступивший на заседании Президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся в том числе темы героизации нацизма на постсоветском пространстве. В качестве примера он привел возвеличивание в Армении пособника нацистов Гарегина Нжде, который считается в этой стране национальным героем.

Армянский премьер Никол Пашинян предпринял неудачную попытку оправдаться после весомых и острых аргументов, приведенных главой Азербайджанского государства. Пашинян бросился защищать приспешника фашистов Нжде. Но пропасть в образовании, в знании истории и просто в интеллектуальном уровне между ним и азербайджанским лидером сделала Пашиняна просто посмешищем заседания Совета глав государств СНГ.

Следующим выступающим после премьер-министра Армении Никола Пашиняна должен был быть Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава нашего государства, попросив разрешения у Александра Лукашенко, дал аргументированный и жесткий ответ Пашиняну.

"Я просто вынужден дать комментарий, поскольку в выступлении премьер-министра Армении речь шла обо мне, в то время, как в моем выступлении речь не шла о премьер-министре Армении и тем более об армянском народе. Считаю, что армянский народ, который так же, как и другие народы Советского Союза внес большой вклад в нашу общую победу, в первую очередь, сам должен очиститься от этого пятна, которое было нанесено стране прежним руководством. Если премьер-министр слушал меня внимательно, то, наверное, он тоже это уловил. Также считаю, что совершенно недопустимо сравнивать узников ГУЛАГа и других лагерей, которые были репрессированы, с нацистскими пособниками и преступниками. Свое выступление я не случайно подкрепил цитатами, их можно найти в библиотеке и в интернете. В цитате мая 2019 года Министерства иностранных дел России, цитате 12-томного издания под редакцией министра обороны России Шойгу достаточно ясно говорится, что это был за деятель. А также его цитата, как бы ни было противно, я еще раз повторю: "Кто умирает за Германию, тот умирает за Армению". Это было сказано в годы Великой Отечественной войны. Поэтому я считаю, что в первую очередь новая власть, которая представляет себя как демократически избранная, должна очиститься от этого пятна, от этого позора и демонтировать этот памятник. А что касается того, что я проявил неуважение к главам государств, то думаю, более абсурдного тезиса, наверное, наше собрание никогда не слышало. Спасибо", - сказал Президент Ильхам Алиев.

А нам же остается только добавить, что Президент Ильхам Алиев на глазах лидеров стран СНГ и всего мира просто растоптал Пашиняна, показал всю его некомпетентность и необразованность деревенщины, дорвавшейся до премьерского кресла, всю человеческую сущность Пашиняна и готовность - его и таких как он - прикрыться даже фашизмом, лишь бы сохранить свою власть.