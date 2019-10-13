https://news.day.az/politics/1165350.html Президент Ильхам Алиев поздравил юного азербайджанского шахматиста с победой на чемпионате мира
Президент Ильхам Алиев поздравил юного азербайджанского шахматиста с победой на чемпионате мира
13 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанского шахматиста Айдына Сулейманлы с победой на чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек в возрасте 14 лет.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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