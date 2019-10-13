13 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанского шахматиста Айдына Сулейманлы с победой на чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек в возрасте 14 лет.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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