https://news.day.az/politics/1165469.html Главы МИД Турции и Узбекистана провели переговоры в Баку - ФОТО
Главы МИД Турции и Узбекистана провели переговоры в Баку - ФОТО
Министр иностранных Турции Мевлют Чавушоглу встретился с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым в Баку.
Об этом, как передает в воскресенье Trend, написал Чавушоглу на своей странице в Твиттер.
"Мы обсудили вопросы двусторонних отношений и регионального развития с моим братом министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Мы приветствуем 10-летнюю годовщину вступления Узбекистана в Тюркский совет", - отметил Чавушоглу
Глава МИД Турции добавил, что Турция будем продолжать укреплять сотрудничество с Узбекистаном во всех областях.
Также в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения.
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