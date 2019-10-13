Министр иностранных Турции Мевлют Чавушоглу встретился с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым в Баку.

Об этом, как передает в воскресенье Trend, написал Чавушоглу на своей странице в Твиттер.

"Мы обсудили вопросы двусторонних отношений и регионального развития с моим братом министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Мы приветствуем 10-летнюю годовщину вступления Узбекистана в Тюркский совет", - отметил Чавушоглу

Глава МИД Турции добавил, что Турция будем продолжать укреплять сотрудничество с Узбекистаном во всех областях.

Также в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения.