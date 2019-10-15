https://news.day.az/politics/1166155.html Реджеп Тайип Эрдоган: Мы будем прилагать все усилия для скорейшего урегулирования нагорно-карабахской проблемы на основе территориальной целостности Азербайджана
Реджеп Тайип Эрдоган: Мы будем прилагать все усилия для скорейшего урегулирования нагорно-карабахской проблемы на основе территориальной целостности Азербайджана
Мы будем продолжать прилагать все усилия для скорейшего урегулирования нагорно-карабахской проблемы мирным путем и на основе территориальной целостности Азербайджана.
Об этом, как передает Day.Az, во вторник сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.
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