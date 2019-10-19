Министерство иностранных дел Азербайджана приветствует решение административного суда французского города Лион от 17 октября 2019 года об отмене незаконного "соглашения", подписанного между французской коммуной Виллербанн и оккупированным азербайджанским городом Шуша 18 мая 2015 года вопреки положениям национальных законодательств Азербайджана и Франции. Об этом, как передает Day.Az, говорится в сообщении министерства.

"До настоящего времени соответствующими решениями судов Франции были отменены 10 незаконных "соглашений", подписанных между городами Франции и так называемыми "местными властями", созданными незаконным режимом на оккупированных территориях Азербайджана. Следует особо подчеркнуть, что все три незаконных "хартии", подписанные с городом Шуша, который является историческим центром Нагорно-карабахского региона Азербайджана, были отменены.

Азербайджанская сторона верит, что другие все еще действующие и несовместимые с положениями законодательства Франции, особенно со статьей 73 Конституции Франции, незаконные "документы", будут вскоре аннулированы судами Франции.

Верховенство закона превыше всего и армянские лоббистские группы во Франции должны понимать, что их попытки реализовать свои интересы путем нарушения законов и международных обязательств Франции обречены на провал", - говорится в сообщении министерства.