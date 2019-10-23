Сегодня в связи с заявлением академика Акифа Ализаде об освобождении от должности президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) состоялось общее собрание НАНА, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании научной общественности было сообщено об отставке Ализаде.

После голосования на его место избран Рамиз Энвер оглу Мехтиев.

Отметим, что академик Акиф Ализаде возглавлял НАНА с 2013 года.