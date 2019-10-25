https://news.day.az/politics/1169173.html Огтай Асадов: Азербайджан готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству с институтами СЕ
Огтай Асадов: Азербайджан готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству с институтами СЕ
Азербайджан готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству с институтами Совета Европы (СЕ).
Об этом спикер Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов сказал, выступая в Страсбурге на конференции глав парламентов стран-членов Совета Европы, и стран-партнеров и наблюдателей, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
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