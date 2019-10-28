25-26 октября в Баку прошел XVIII саммит глав государств и правительств Движения неприсоединения.

По итогам саммита была принята Бакинская декларация, в которой была подчеркнута недопустимость захвата территорий методом силы и подтверждено, что ни одно государство не признает законность оккупации территорий Азербайджана. Указано также, что члены организации не будут оказывать какую-либо поддержку экономической деятельности на оккупированных территориях и сохранению текущей ситуации.

В Декларации, подписанной по итогам саммита, прямо используется термин "оккупант", то есть 120 стран мира открыто признали Армению страной-оккупантом и поддержали усилия Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности.

Какой-либо официальной реакции из Армении, признанной странами Движения неприсоединения оккупантом, не последовало. Гробовое молчание официального Еревана вызвало возмущение экспертов и СМИ. В экспертных кругах очнулись от пережитого шока раньше министров.

Отметим, что Армения имеет в Движении статус наблюдателя с перспективой вступления в полноправное членство. Обычно неучастие армянских представителей на мероприятиях в Баку сопровождается истеричной пропагандистской кампанией и обвинениями в якобы отказе обеспечить им здесь безопасность. В этот раз никакой истерики не было. Армения заявки на участие не подавала вообще. Возможно, что Ереван не хочет лишний раз привлекать внимание к своему членству в Движении неприсоединения. Армянская политика бестолкова и запутана и строится на том, в каком настроении проснется сегодня руководство страны. Признаться, вообще непонятно, что делает член военного блока - ОДКБ - в подобной организации.

Отсутствия Армении на саммите не заметили, однако ни у кого не было сомнений, что в итоговом документе структуры будет звучать поддержка территориальной целостности Азербайджана. Причем, совершенно очевидно, что она прозвучала бы и в присутствии представителей Армении.

Между тем армянский эксперт, экс-депутат Теван Погосян считает, что представитель Армении должен был присутствовать и "сказать свое слово". По его мнению, МИД РА должен представить обоснования отказа участвовать в саммите в Баку и выразить свое отношение к "антиармянским" пунктам итоговой Декларации.

Погосян хочет надеяться, что "многие проголосовали за антиармянскую резолюцию, даже не задумываясь". "Привезли людей, угостили черной икрой, накормили, напоили - какая им разница, что принять?" - заявил он "Голосу Армении". Но это, конечно, просто аутотренинг и заблуждение.

Взять, например, таких членов Движения, как Иран, Пакистан, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак, Беларусь, Узбекистан, Египет и так далее. Может быть, в Вануато или Белизе не в курсе карабахского конфликта, но крупные страны региона, ведущие активную внешнюю политику и поддерживающие партнерские отношения с Баку, знают, что к чему"

И, кстати, Погосян ошибается, обвиняя свой МИД в молчании. Армянский МИД уже все объяснил в меру своей адекватности, заявив еще до начала саммита, что "участие в саммите в Баку не рассматривается как целесообразное".

И ведь правильно сказали. Для чего Армении участие в организации стран, где она не имеет лобби и не может продвигать интересы различными нечистоплотными способами? До сих пор основные финансы армянства направлялись на покупку западных политиков и парламентариев. Но с ростом веса Азии в мировой политике армянам, пожалуй, придется немного сместить точку приложения финансов.

Думается, после принятия Бакинской декларации в Ереване, наверняка, начнут подумывать об исправлении ситуации. Только вот исправить ее в пользу страны-оккупанта вряд ли удастся.

Зульфугар Ибрагимов