Посольство Израиля в Баку временно приостанавливает работу. Как передает Day.Az, об этом сказали в среду Trend в посольстве Израиля в Баку.

"В связи с решением министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру в ущерб протоколу, который был в силе в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство", - сказали в посольстве.

Как отметили в диппредставительстве, консульские услуги предоставляться не будут, посольство будет закрыто для посещений.

"Израильские дипломаты всегда стремились к тому, чтобы повысить мощь и устойчивость Израиля. К сожалению, решение министерства финансов не оставляет нам другого выбора, кроме как предпринять вышеупомянутые действия, поскольку жизненно важные интересы Государства Израиль были ущемлены. Мы надеемся, что этот кризис будет разрешен в ближайшее время", - сказали в посольстве.