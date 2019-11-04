Во всех районах представителям исполнительной власти районов следует встречаться с гражданами, а не сидеть и разбираться с бумагами в кабинете.

Об этом, как передает Day.Az, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая главу Исполнительной власти Баку Эльдара Азизова.

"Нам необходимо постараться, чтобы все уголки города Баку были благоустроены, беспокоящие граждан проблемы, в том числе вопросы, связанные со строительством, устранены. Я дал соответствующие указания и об этом. Порой места под строительство захватываются, иногда незаконно издаются распоряжения, вырубаются деревья. Спасибо гражданам, зачастую сталкиваясь с подобной ситуацией, они сообщают в соответствующие органы. То есть, это означает действие общественного контроля. Отныне в Баку полностью должны быть обеспечены правила градостроительства. Во всех городах для строительства здания действуют соответствующие коэффициенты. К сожалению, прежде эти коэффициенты привышались в 10, а может и более раз. То есть, нарушались все правила градостроительства", - сказал глава государства.

По его словам, прямо перед существующими зданиями строились новые многоэтажные здания, некоторые так называемые предприниматели лишали граждан, проживающих в старых зданиях, солнечного света. "Зачастую строительство домов осуществлялось во дворах. В прежние времена дома строились даже во дворах некоторых школ. Впоследствии этому был положен конец. То есть, следует применять правила градостроительства, здесь местным исполнительным органам и, конечно, Государственному комитету по архитектуре и строительству необходимо строить свою работу на высоком уровне, с тем, чтобы обеспечивались все градостроительные нормы. Конечно, исполнительная власть районов должна на высоком уровне уделять внимание гражданам. Порой граждан мучают, не реагируют на их проблемы. Иногда у граждан незаконно требуют определенные средства, происходят факты взяточничества. К нам поступают такие сигналы, исполнительные власти районов должны сделать вывод. Негативные факты не должны допускаться, необходимо уделять гражданам максимальное внимание, представителям исполнительной власти районов следует встречаться с гражданами во всех районах, а не сидеть и разбираться с бумагами в кабинете", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

В последнее время по моему указанию данный процесс получил несколько широкий размах, но не находится на должном уровне, добавил он. "По имеющимся у меня сведениям, порой он носит формальный характер, иногда на беспокоящие граждан проблемы не реагируют. Поэтому надо быть предельно внимательными. Если граждан что-то беспокоит, на это необходимо реагировать. Конечно, все вопросы должны объективно рассматриваться. Порой поднимаются совершенно необоснованные вопросы, или же они носят исключительно личный характер. Но, зачастую, граждане вполне справедливо вносят свои предложения, поднимают беспокоящие их проблемы. Как Исполнительной власти города Баку, так и исполнительной власти всех районов следует предельно внимательно подходить к гражданам. Таким образом, город Баку и все города Азербайджана должны планомерно развиваться", - отметил глава государства.