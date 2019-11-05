Право на проведение международного форума по космической тематике, которое получил Азербайджан - незаурядное событие.

Об этом сказал Trend известный российский эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук, передает Day.Az.

Российский политолог считает, что право на проведение в 2022 году Международного конгресса астронавтики - наглядное подтверждение успехов Азербайджана в сфере современных технологий и инноваций, применяемых в космических исследованиях:

"При этом Президент Ильхам Алиев специально отметил, апеллируя к общественности, что Международный конгресс астронавтики был проведён ещё в Советском Союзе. В данном случае это говорит о продолжении традиций, а не о политическом выборе Азербайджана между астронавтами, космонавтами и тайконавтами, как кто-то мог бы подумать".

Эксперт отметил, что Азербайджан является сравнительно небольшой страной, которая добилась за последнее время заметных успехов в космических технологиях:

"В этом смысле важно напоминание главы государства о количестве азербайджанских спутников, находящихся на орбите, так как, наверное, об этом знают далеко не все. Предоставление Азербайджану права на проведение конгресса становится тем более весомым, когда наблюдатели видят, что выбор организатора был сделан среди таких космических держав, как, например, Индия и Бразилия. Остаётся пожелать успехов этому мероприятию, которое станет очередным этапом роста международного авторитета Баку. Это важно как в экономическом отношении, так, безусловно, и в политическом", - сказал Григорий Трофимчук.

Напомним, что на выборах, состоявшихся в Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в столице США Вашингтоне, Азербайджан получил право на проведение в 2022 году Международного конгресса астронавтики.