В Ереване состоялось заседание ПА ОДКБ. И на этой встрече "революционное" руководство Армении еще дальше отошло от той позиции, которую занимало до восшествия на власть.

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня называет ОДКБ стратегически важной для Армении организацией. Он же в свое время яростно критиковал Сержа Саргсяна за решение подключиться к Организации договора о коллективной безопасности. Выход из этого блока, также экономической интеграционной евразийской структуры - ЕАЭС были главными лозунгами оппозиции, подогревавшими антироссийские настроения в стране. ОДКБ была объявлена проазербайджанским блоком, работающим против Армении. С теми же лозунгами и призывами толпы шли за Пашиняном в ходе его "судьбоносного" марша из Гюмри в Ереван в апреле прошлого года.

Но буквально через несколько дней после свержения Саргсяна, риторика Пашиняна круто изменилась. Будто и не было протестного бэкграунда. Уже в конце апреля 2018-го Никол объявил толпе, что Армения не собирается выходить из ОДКБ и ЕАЭС. Слова эти, по мнению большинства аналитиков, были адресованы не собственным гражданам, а Москве, и должны были ее успокоить.

Сегодня премьер Пашинян продолжает изощряться в дифирамбах евразийской структуре.

Организация договора о коллективной безопасности имеет стратегическое значение для Армении, заявил он на встрече с руководителями парламентов стран-членов ОДКБ в Ереване: "Мы считаем, что ОДКБ является важным фактором стабильности и безопасности в нашем регионе", "мы придаем большое значение" и так далее.

Что подразумевают в Армении, говоря о стратегическом значении ОДКБ? В первую очередь то, насколько эта организация может быть полезна Еревану против Азербайджана.

После заседания первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы России, Евразийской интеграции и соотечественников Константин Затулин высказался, отвечая на замечание журналистов, что действия противника на государственной границе не рассматриваются как "террористический акт" и никакие коллективные меры не принимаются.

Затулин заявил, что Россия и Армения как государства-члены ОДКБ имеют обязательства друг перед другом. Однако Армения, по его словам, "официально не обращалась в ОДКБ по поводу действий, осуществляемых Азербайджаном на границах Республики Армения, и, если обратится, то будут задействованы предусмотренные ОДКБ механизмы".

Прокомментировать такую перспективу Day.Az попросил известного российского эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.

"Это не более чем частное мнение депутата Затулина", - сказал российский эксперт.

По словам Коротченко, известно, что Затулин занимает проармянскую позицию, и в данном случае он ее озвучивает. Но это не позиция Госдумы или Российской Федерации вообще, подчеркнул наш собеседник.

"Как депутат Затулин имеет право на собственную позицию. В Госдуме есть и такие депутаты, которые выражают противоположную точку зрения. В данном случае исходим из того, что это личная точка зрения Константина Затулина", - отметил наш собеседник.

Говоря о том, насколько Армения сможет рассчитывать на членство в ОДКБ в карабахском конфликте, Игорь Коротченко подчеркнул, что Карабах - это оккупированная территория Азербайджана. Официальная позиция России по этому вопросу известна - РФ признает территориальную целостность Азербайджана.

"Россия не заинтересована в возобновлении боевых действий в зоне конфликта. Россия содействует в проведении политических переговоров для урегулирования конфликта и сближения позиций сторон. Официальная позиция России известна и соответствует позиции, звучащей в резолюциях Совета безопасности ООН", - сказал российский эксперт.

Зульфугар Ибрагимов