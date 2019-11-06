В рамках визита в Швейцарию заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев встретился с руководителем Европейского и евразийского отделения Всемирного экономического форума (WEF), членом Исполнительного комитета WEF Мартиной Ларкин.

Как передает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Швейцарии, во время встречи Гаджиев охарактеризовал WEF как важного партнера Азербайджана, а также отметил, что регулярное участие Президента Ильхама Алиева в ежегодных встречах Форума является наглядным примером того, какое значение придает Азербайджан этой организации, что правительство Азербайджана всегда с вниманием относится к Отчету глобальной конкурентоспособности.

В рамках переговоров была выражена удовлетворенность реализацией контракта о сотрудничестве, подписанного между Азербайджаном и Центром четвертой промышленной революции WEF, в ходе визита Президента Азербайджана в Давос в январе 2019 года обсуждены возможности имплементации соглашения и расширения сотрудничества.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями касательно председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и иных геополитических тем.