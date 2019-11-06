https://news.day.az/politics/1173216.html Премьер-министр Али Асадов встретился с министром труда и социальной политики Болгарии
Премьер-министр Али Асадов встретился с министром труда и социальной политики Болгарии
Премьер-министр Али Асадов встретился с министром труда и социальной политики Болгарии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров, Али Асадов встретился с находящимся в Азербайджане с визитом министром труда и социальной политики Болгарии Бисером Петковым.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.
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