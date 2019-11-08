Урегулирование нагорно-карабахского конфликта относится к числу важнейших внешнеполитических приоритетов России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Постоянный представитель Российской Федерации Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ седьмого ноября.

"Мы высоко ценим усилия "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ в качестве коллективного посредника при выработке сторонами жизнеспособного разрешения нагорно-карабахской проблемы. Активная работа посредников сопутствует поддержанию интенсивного диалога вовлеченных сторон, нацеленного на поиск точек соприкосновения по ключевым аспектам урегулирования и выработку мер повышения доверия в русле общей цели подготовки населения к миру", - сказал он.

Он с удовлетворением отметил сохранение относительной стабильности на линии соприкосновения и границе Азербайджана и Армении, низкое число нарушений режима "тишины".

"Это знак заинтересованности сторон в поиске компромисса за столом переговоров. Убеждены, что поддержание и укрепление режима прекращения огня будет способствовать результативности посреднической миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Рассчитываем на реализацию на практике обсуждаемых мер доверия между сторонами. Взаимные поездки журналистов и возможный обмен удерживаемыми лицами могли бы в значительной мере способствовать атмосфере доверия, необходимой для прогресса в урегулировании. Важно, чтобы представители сторон на всех уровнях воздерживались от заявлений и односторонних шагов, заведомо болезненных для партнеров по переговорам. Это не отвечает задаче создания условий, необходимых для продвижения в политическом урегулировании конфликта", - сказал Лукашевич.

По его словам, полезно вернуться к практической проработке принципиально согласованной Азербайджаном и Арменией на высшем уровне договоренности о расширении возможностей по наблюдению со стороны ОБСЕ за ситуацией на линии соприкосновения и на азербайджанско-армянской границе.

"Урегулирование нагорно-карабахского конфликта относится к числу важнейших внешнеполитических приоритетов России. Намерены продолжать совместно и в согласованном режиме с другими членами "тройки" стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ оказывать сторонам все необходимое содействие в выработке взаимоприемлемой основы для жизнеспособного компромисса", - сказал он.