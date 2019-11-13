Азербайджан является пространством стабильности и безопасности. Недалекая история наглядно продемонстрировала, что при нарушении стабильности страны оказываются в очень тяжелом, неуправляемом положении, экономика разваливается, промышленность парализуется, люди страдают, и для выхода из этой ситуации впоследствии необходимы десятки лет. Основная идея модели успешного развития Азербайджана заключается в том, что проводимая в нашей стране политика поддерживается народом. Потому что эта политика рассчитана на улучшение его благосостояния. Эта политика рассчитана на превращение нашей страны в сильное государство. Именно в результате этой политики Азербайджан сегодня открыто говорит свое слово с различных трибун мира, проводит независимую политику, полностью защищает свои интересы.

Эти мысли, опубликованные в только что вышедшей в свет 92-й книге многотомника "Ильхам Алиев. Развитие - наша цель", были озвучены в речи главы государства на конференции, посвященной итогам исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Материалы в очередной книге многотомника, ответственный за выпуск которого -академик Рамиз Мехтиев, охватывают январь-февраль 2019 года.

В книге представлена информация о рабочем визите Президента Ильхама Алиева в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума, тексты интервью в Давосе телеканалам "Россия-1", CGTN Китая, собраны материалы по ответам на вопросы на сессии "Развитие инициативы "Один пояс-один путь": "Взгляд Китая на триллион долларов", встречам с Президентом Швейцарской Конфедерации, представителями международной общественности. В интервью телеканалу CGTN глава нашего государства сказал: "Конечно, мир меняется, наш регион меняется, происходят различные события. Лет пять назад вы и представить их себе не могли. Поэтому считаю, что каждый лидер должен отслеживать события и всегда быть внимательным к происходящему. Мы не знаем, что произойдет в мире через год или два. Однако, что касается сегодняшней геополитической среды, то считаю, что мы в этой среде заняли свое место, и эта позиция нас устраивает. С точки зрения международной политики наша основная цель заключается в такой внешней политике, которая бы позитивно влияла на положение внутри страны, снижала все риски. Думаю, мы добились этого, потому что люди в Азербайджане живут в мирных условиях и страна стабильна".

В издании также предоставлена информация о приемах Президентом Азербайджана высокопоставленных представителей Франции, Ирана, Германии и России, Всемирной таможенной организации, Международной астрономической федерации. Глава нашего государства на всех встречах и переговорах привлекал внимание к оккупационной политике Армении, призывал мировую общественность к поддержке в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

В этой книге читатели могут ознакомиться с текстом интервью Президента Азербайджана телевидению "Реал", выступления на встрече с семьями шехидов, бесед с ними, речи на республиканском заседании, посвященном Дню азербайджанской молодежи, материалами о поездке в Бейляганский район, письмами.

В книге есть разделы "Примечания", "Персоналии", "Географические названия".

При подготовке 92-й книги, выпущенной "Азернешр", использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).