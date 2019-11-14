Проведение II Саммита мировых религиозных лидеров в Азербайджане является оценкой мирового сообщества отношения нашего государства к свободе совести.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде, передает Day.Az.

По его словам, международные организации, ведущие демократические государства особо отмечают отношение к религии в Азербайджане, сосуществование различных конфессий в условиях дружественных отношений.

Депутат считает, что в результате проведения этого Саммита в Азербайджане, религиозные деятели смогут серьезно обсудить ряд вопросов, в том числе отношение к религии в мире, недопустимость использования религии в политических целях, и самое главное - роль, которую может сыграть религия в решении проблем, стоящих сегодня перед человечеством.

"Благодаря проведению этого мероприятия в Азербайджане, мировые религиозные деятели смогут еще ближе узнать нашу страну. Большинство участников Саммита уже бывали в нашей стране, они еще раз станут очевидцами независимого государственного строительства в Азербайджане, подхода государства к решению проблем людей, отношения к религии в Азербайджане, отношения государства к отправлению религиозных обрядов", - сказал Мирзазаде.

Он довел до сведения, что Азербайджан и впредь готов принимать международные мероприятия такого рода.

Отметим, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 апреля 2019 года, в рамках юбилейных мероприятий по случаю 70-летия шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, было принято решение о проведении 14 и 15 ноября II Бакинского саммита мировых религиозных лидеров. В Саммите принимают участие около 500 представителей из 56 стран мира.

В ходе двухдневного саммита пройдут обсуждения по таким темам, как "Образцовая роль азербайджанского государства в пропаганде мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности", "Вклад шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде как религиозного лидера и общественного деятеля в межрелигиозное и межцивилизационное сотрудничество", "Религиозные лидеры против терроризма, агрессии, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии", "Значение совместной деятельности религиозных лидеров, государственных, общественных деятелей и ученых в деле защиты прав женщин и детей, просвещении молодежи".

По итогам саммита будет принята Бакинская декларация.