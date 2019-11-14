Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении Соглашения о сотрудничестве в миграционной сфере между правительством Азербайджана и правительством Казахстана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в указе говорится, что утверждается Соглашение о сотрудничестве в миграционной сфере между правительством Азербайджана и правительством Казахстана, подписанное в Баку 14 октября 2019 года.

После вступления в силу Соглашения, обозначенного в указе, Государственная миграционная служба Азербайджана обеспечит выполнение его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить уведомление правительству Казахстана о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.