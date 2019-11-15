Межрелигиозный диалог имеет древнюю историю, и современное Азербайджанское государство привержено этим традициям.

Об этом, как сообщает Trend, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на II Саммите мировых религиозных лидеров в Баку.

"Считаю естественным проведение в Баку столь авторитетного мероприятия, так как Азербайджан обладает древними межрелигиозными традициями. Независимо от общественно-политического строя, Азербайджан во все времена проявил себя образцовой страной в этом отношении. Представители всех религий, всех этнических групп веками жили в нашей стране как одна семья в условиях мира, дружбы, взаимопонимания. Азербайджан - многоконфессиональная, многонациональная страна, что является нашим большим достоянием. Религиозное и этническое разнообразие - наше большое достояние. За всеми шагами, предпринятыми в Азербайджане в деле утверждения успешного развития, стабильности, стоят религиозная и национальная терпимость, толерантность и мультикультуральные ценности. Нашу древнюю историю отражают в том числе наши религиозные памятники. Они, в первую очередь, свидетельствуют о том, что Азербайджан - древний край. С другой стороны, они показывают, что в различные времена представители различных религий жили, творили и оставили прекрасное историческое наследие в Азербайджане. Должен отметить, мы гордимся тем, что в Азербайджане находится одна из древнейших мечетей исламского мира. Шамахинская джума-мечеть построена в 743 году, несколько лет назад она была капитально отремонтирована. Это - самая древняя после Дербентской мечети мечеть на Кавказе.

Одновременно, недалеко от другого исторического города Азербайджана Шеки находится церковь древнего государства - Кавказской Албании, эта церковь имеет большую историю. Она является одной из древнейших церквей Кавказа. В Баку расположен храм огнепоклонников - Атешгях. Это свидетельствует о том, что зороастризм имеет древние корни в Азербайджане. Впоследствии были построены русские православные церкви, синагоги, католическая церковь. Должен также отметить, что Азербайджанское государство прилагает все усилия для охраны наших историко-религиозных памятников и строительства новых религиозных храмов. При финансовой поддержке Азербайджанского государства все религиозные храмы были капитально отремонтированы или заново отстроены. Таким образом, межрелигиозный диалог имеет древнюю историю, и современное Азербайджанское государство привержено этим традициям. Мы верны Исламу. Пропагандируем нашу религию, вместе с тем представители всех религий в Азербайджане свободно живут, работают, отправляют свои религиозные культы. Так что в нашей стране великолепная общественная атмосфера.

Международные организации, а также религиозные лидеры мира высоко оценивают деятельность Азербайджана в этом направлении. Неоднократно посещавший Азербайджан Его святейшество Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, побывавший в Азербайджане Папа Римский Франциск, лица, руководившие Организацией исламского сотрудничества, всегда говорили о том, что межрелигиозный диалог в Азербайджане организован на высоком уровне. Эти слова, эта высокая оценка представляют для нас большую ценность, они отражают реальность", - сказал Президент Ильхам Алиев.