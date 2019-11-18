Проводимые в последние дни государством новые политико-экономические реформы, открытость для различных социальных слоев, призыв Президента к общественности по поддержке общественного контроля, поддерживаются всеми прогрессивными силами, которым небезразлична судьба Азербайджана, в стране формируется новая, более здоровая политическая среда. Однако параллельно с этим мы становимся свидетелями радикализации позиции Али Керимли и его радикального антинародного окружения.

Каковы причины этой позиции отрицания?

Во-первых, успех социальных инициатив азербайджанской власти еще более истощает ограниченную социальную базу радикальной оппозиции. Это подтверждается позорным фиаско акции 19 октября и тем, что они были вынуждены отложить акцию, назначенную на 12 ноября.

Во-вторых, видно, что Али Керимли и его радикальное антинациональное окружение потеряли более половины своих подписчиков в социальных сетях. На их страницах в Facebook усилились темпы снижения в статистике лайков и репостов. Напомним, что администрация социальной сети Facebook объявила, что в этом году закрыла 5,4 миллиарда липовых аккаунтов. Это свидетельствует о продолжении борьбы с манипуляциями и дезинформацией в социальных сетях. "Мы усилили нашу способность выявлять и блокировать мошеннические, манипулятивные учетные записи", - говорится в отчете интернет-компании. Внимательный читатель может легко увидеть параллели между этими двумя событиями и понять, что потеря лайков и подписчиков Али Керимли, Джамиля Гасанли и их радикального антинационального окружения является результатом собственного расследования Facebook и эффективной борьбы компании с дезинформацией.

В-третьих, разделяя одинаковые ложи с такими руководителями захватнической хунты, как Бако Саакян и Масис Маилян, с теми, кто на протяжении многих лет называет себя националистической силой, и такая же одинаковая неприязнь по отношению к Азербайджану и Турции, были еще раз разоблачены на недавних слушаниях в США.

В-четвертых, судебные расследования в Германии каждый день выявляют новые факты участия радикальной оппозиции в траффикинге. Вслед за Германией сообщается о подобных расследованиях во Франции и других европейских странах. Точно также как предварительные расследования потрясли "Мусават", продолжение расследований угрожает Али Керимли и его радикальному антинациональному окружению. Ведь основным соперником Европейского координационного центра "Мусават" в этом бизнесе являются различные структуры "Национального совета" в Европе.

В-пятых, в последнее время эта группировка оказывается в центре внимания лишь своими семейно-бытовыми конфликтами, насилием против женщин, что доказывает их неспособность представить обществу какие-либо новшества, политические или моральные примеры и др.

Таким образом, успешная внутренняя политика властей приводит к еще большему уменьшению малочисленного электората, поддерживающего радикалов.

В результате инноваций, внедряемых администрациями таких социальных сетей и популярных ресурсов, как Facebook, Youtube, раздутые сфальсифицированные показатели о лидерстве в общественном мнении Али Керимли, Джамиля Гасанли и других радикалов "Национального совета" внезапно снижаются в два-три раза. Это также свидетельствует о том, что мечта Али Керимли и его радикального антинародного окружения совершить революцию в социальных сетях терпит крах. Попытки саботажа успешных дипломатических атак властей, опирающихся на национальные интересы, со стороны антинародных элементов становятся причиной их еще большей маргинализации в обществе. Наконец, начатые в Европе правовые расследования выявляют фальшивость надуманной большой поддержки радикальной оппозиции со стороны Запада, а также то, что эта оппозиция признается серьезными западными институтами именно как мафиозные группировки, занимающиеся торговлей людьми. Стало известно, что, то, о чем годами твердит азербайджанская власть, - это реальность: эти силы поддерживают за рубежом только антиазербайджанские круги, армянское лобби. После такого всестороннего разоблачения Али Керимли и его радикального антинародного окружения они должны были извлечь урок и признать факты, неоднократно заявляемые экспертами медиа и ИТ, избрать здоровые методы деятельности, положить конец попыткам использовать фальшивые профили, ботами повышать число своих подписчиков, создавать себе электорат на пустом месте.

Они должны были признать, что превратились в инструмент в руках антинародных сил, создают препятствия в обновлении оппозиции, углублении гражданского мира в обществе, а также то, что обманув и отняв последние копейки у тысячи своих соотечественников обещаниями "либерального рая", несут ответственность за их нынешние тяжелейшие условия жизни в лагерях для беженцев в Европе. А что мы видим вместо этого?

Наши наблюдения показывают, что Али Керимли дал поручения близким "соратникам" в своем окружении защищаться по максимуму, не признавать никаких ошибок, твердить о незначительном обмане граждан и ускользать от осуждений, по установившейся традиции выплескивать злобу и ненависть против руководства государства. В этом деле особое рвение демонстрируют Севиндж Османгызы, которая почему-то не торопится пойти в ребрендинг как "Али Керимли ТВ", Ганимат Захидов, дискредитировавший бренд "Азадлыг" Наджафа Наджафова и создавший антиазербайджанский "Азербайджанский час" путем дешевого плагиата газеты Никола Пашиняна "Хайкакан жаманак" ("Армянский час") и Натига Адилова, лезущего в карманы разоблаченных коррупционеров, которого замечают в гостиничных номерах и часто цитирующего сочинения аятолл.

Можно как-нибудь жить рядом с человеком, закрывая глаза на его безграмотность, бескультурье и невежество, но жить рядом с безнравственностью, очень сложно. "Допустим, кто-то из оппозиционных функционеров участвует в фальшивом визовом бизнесе. Признаюсь, что я не принимаю это как проблему серьезного масштаба. Ну какой объем у этого бизнеса? О какой сумме идет речь? Пусть это будет 500 тысяч, миллион, 5 миллионов", - так говорит Севиндж Османгызы. Что это за логика, что это за образец "политической прозрачности"? Действительно ли для вас нет никакой разницы между 500 тысячью и пятью миллионами? Ведь каждая копейка этих денег означает сломанные судьбы, разрушенные семьи людей, которых вы обманули, для которых создали проблемы с национальным государством, родиной. Это ли ваше понятие о "весомой конкуренции"?

Безнравственность оправдывается, называясь "личной жизнью". В этом ли заключается ваша борьба за здоровое общество, борьба со страстью? Повторять, как попугаи, цитаты политических исламских лидеров - это ли называется борьбой за либеральные западные ценности? Получать в самых погрязших в коррупции адресах ежемесячные пособия под предлогом "ночной смены", вымогать у них пожертвования, чтобы молчать, не писать, и для этого часами подслушивать за дверями - это ли называется оздоровлением общества? Вести по заказу темных кругов, от кармана которых зависишь, черный пиар против отдельных индивидуумов командующего, считающегося политическим оппонентом, - это ли достойная борьба? Это политическая борьба представлять преступление как демократию, безнравственность - как личную жизнь, а предательство - как свободу деятельности? Это ли оппозиционность представлять своим сторонникам предательство как образец?

Уверен, что предстоящие муниципальные выборы также станут очередной демонстрацией того, что герои клавиатур не имеют никакого политического веса.

Али Гасанов, помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам