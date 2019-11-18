Нахчыван, не имеющий никаких внутренних энергоресурсов, сегодня экспортирует электроэнергию.

Об этом, как сообщает Day.Az, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова.

По его словам, энергетика - важная сфера для Нахчывана и в этом направлении также проделана большая работа.

"В настоящее время генерационная мощность в Нахчыване составляет около 220 мегаватт, и отрадно, что большая часть ее относится к возобновляемым видам энергии. Широкий размах получило строительство гидро- и солнечных электростанций. В настоящее время осуществляется важный проект, над которым мы работали много лет и который реализуется в результате соглашения, подписанного с Исламской Республикой Иран, - строится Ордубадская гидроэлектростанция мощностью 36 мегаватт", - подчеркнул глава государства.

По его словам, Нахчыванская Автономная Республика в географическом отношении отделена от основной части Азербайджана, в таком случае энергоснабжение представляет особое значение. Это по сути вопрос безопасности, и Нахчыван, не имеющий никаких внутренних энергоресурсов, сегодня экспортирует электроэнергию. Несколько лет назад такое нельзя было даже представить, а сегодня это реальность. Рад, что доля возобновляемой энергии в общем энергетическом балансе постепенно возрастает, а после сдачи в эксплуатацию Ордубадской гидроэлектростанции Нахчыванская Автономная Республика в принципе на 100 процентов будет обеспечивать свои потребности в энергии за счет возобновляемой энергии", - отметил Президент Ильхам Алиев.