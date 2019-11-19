В связи с исполнением указа главы государства о расширении судебно-правовых реформ планируется в будущем представить новый большой пакет законов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе обсуждения поправок в закон "О деятельности государственной судебной экспертизы" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал глава парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Он отметил, что принятие проектов поправок поспособствует созданию института частной судебной экспертизы.

По словам главы комитета, участникам судебного процесса будет предоставлена возможность получения альтернативного экспертного заключения: "Путем привлечения опытных частных специалистов, а также в силу конкуренции в этой сфере ожидается улучшение качества судебной экспертизы. Благодаря уточнению срока проведения судебной экспертизы будет сокращен и срок рассмотрения дел ряда категорий".