Двуличие и цинизм - два основных параметра, которые в последнее время все более точно характеризуют радикальную оппозицию в Азербайджане.

У Али Керимли возникла большая проблема - все его попытки использовать любые способы для получения денег, принести хаос в страну, заканчиваются полным провалом и осуждением со стороны азербайджанской общественности. Ему никак не удается показать себя политической силой, способной что-то изменить в стране, напрочь забыв о своем истинном предназначении, отведенном ей заграничными спонсорами.

Кстати, о спонсорах - недавно, поняв, что поддержки нигде нет, радикал вместе с "башганом" опозоренного Германией "Мусавата" Арифом Гаджилы направился на встречу с западными дипломатами, на этот раз открыто(!) заявляя, что ищет поддержку и готов сотрудничать. Трудно представить, что ответили им дипломаты, которые в отличие от них знают, как надо вести политическую деятельность и знают, что сеять хаос в странах - это удел террористов. С уверенностью можно сказать, что и на встрече с зарубежными дипломатами Керимли и Гаджилы загнали в тупик отказом, отвержением, как это всегда делала общественность Азербайджана.

Например, начнем с незаконной акции, которую радикал устроил 19 октября. Она закончилась полнейшим провалом, жители страны вновь поняли истинные помыслы радикальной оппозиции. Али Керимли не удалось ввергнуть Азербайджан обратно в начало 90-х, ему не удастся разрушить страну, дестабилизировать ситуацию, посеять хаос среди людей, потому что азербайджанский народ сплотился вокруг своей страны и Президента Ильхама Алиева.

Несмотря на крах всех планов 19 октября, политикан по давней традиции направился в соцсети, где он может бездумно бросаться словами, скатываясь в откровенный бред, и заявил, об "успехе" акции, мол надо провести еще одну, соберем 100000 человек. Ну и собрал...человек 5 на следующую акцию, которая была "проведена" у здания Исполнительной власти города Баку. Тут даже рассказывать нечего - сначала анонсировали, потом отменили, потом назначили другую дату. В результате с фразой "dolamısınız bizi?" не пришли даже оставшиеся соратники радикальной оппозиции. А прибывшие 5 человек как пришли, так и ушли, выглядя, как оконфуженный Траволта, оборачивающийся по сторонам в знаменитом мэме.

После второго безуспешного митинга Али Керимли вспотел и явно понял, что не имеет поддержки внутри страны, даже оставшиеся пешки начали покидать тонущий корабль под названием ПНФА. Особенно ярко это было видно на фоне громкого скандала с криминальными махинациями оппозиционеров в Германии, где властями этой страны была раскрыта преступная группировка, привозившая туда нелегально людей.

От радикальной оппозиции осталась одна видимость, которая выдает желаемое за действительное. Поначалу это прокатывало, но со временем стало очевидно, что Али Керимли - это лишь фикция, гоняющая пустышку из пафосных слов и призывов, нацеленных лишь на самопиар и раскрутку "Национального совета", для приличия приправленных оппозиционной риторикой.

И здесь не стоит удивляться. Ведь для радикальной оппозиции политика давно перестала быть занятием профессиональным, а стала средством дешевого самопиара.

Их политические "спектакли" ни к чему не приводят, озвучивать фантастические цифры по итогам мероприятий становится все сложнее, а заработать деньги на свое существовании - еще труднее.

Мехти Ахмедзаде