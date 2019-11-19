CША абсолютно привержены содействовать достижению мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в ходе прямого эфира в Facebook.

"Могу заверить вас, что США глубоко обеспокоены нагорно-карабахским конфликтом. Это проблема, которая затрагиваетcя почти на каждой моей встрече в стране. Являясь одним из сопредседателей Минской группы, мы абсолютно привержены содействию достижения мирного урегулирования на основе переговоров. Наши усилия основаны на принципах Хельсинкского заключительного акта, в котором говорится, что процесс должен основываться на трех принципах. Согласованное урегулирование должно основываться, во-первых, на принципе неприменения или угрозы применения силы. Во-вторых, необходимо уважать принцип территориальной целостности, и в-третьих, уважать принцип права людей на самоопределение. Вы, наверное, много раз слышали об этих принципах раньше. Но я хочу сказать вам, что мы, США, действительно стремимся помочь найти решение. Мы хотим призвать обе стороны работать вместе, чтобы найти это решение. И мы решили сделать это, оказывая помощь как Азербайджану, так и Армении, не налагая санкции на одну из этих стран. И на самом деле, мы предоставили Азербайджану значительную помощь. Например, с 1992 года мы предоставили помощь в размере более 1,5 миллиарда долларов США всем сферам общества и экономики Азербайджана. Это включает в себя помощь в области здравоохранения, образования, безопасности, экономического развития. Мы полны решимости помогать Азербайджану в устранении последствий конфликта, добиваться урегулирования конфликта", - сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.