21 ноября в рамках официального визита в Россию Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, расположенном в Олимпийском комплексе "Лужники".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется