https://news.day.az/politics/1178056.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" - ФОТО
21 ноября в рамках официального визита в Россию Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, расположенном в Олимпийском комплексе "Лужники".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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