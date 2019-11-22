Продажная власть НФА-Мусават, называвшая себя демократами, незаконным путем захватившая власть, не позволила, чтобы учредительный съезд партии "Ени Азербайджан" состоялся в Баку.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на мероприятии, посвященном 70-летию Сумгайыта.

"Сегодня, 21 ноября - день создания партии "Ени Азербайджан" в Нахчыване, так как в то время продажная власть НФА-Мусават, называвшая себя демократами, незаконным путем захватившая власть, не позволила, чтобы учредительный съезд партии "Ени Азербайджан" состоялся в Баку. Патриотически настроенные люди, те, кто поддерживал Гейдара Алиева, интеллигенция поехали в Нахчыван и в этом холоде, без света - свет отключался каждые десять минут - учредили партию "Ени Азербайджан". В жизни Азербайджана начался новый период. Именно Гейдар Алиев поднял трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики как государственный флаг и ходатайствовал перед Верховным Советом Азербайджана, чтобы они сделали такой же шаг. Им потребовалось еще несколько месяцев, они сделали это, когда поняли, что Советский Союз распадается", - сказал глава государства.

По его словам, мы не должны забывать эту историю, и молодежь должна знать ее.

"Для правильного анализа сегодняшних реалий, их правильной оценки мы не должны забывать этот горький период. Мы должны постараться, чтобы об этом знала и молодежь, чтобы она не считала, что сегодняшнее развитие, прогресс упали с неба. Чтобы она знала, что мы добились этого своей кровью. Мы также должны знать о позорных страницах нашей истории, чтобы этот позорный период не повторился", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.