Визит премьер-министра Армении в Италию на днях актуализировал две темы. С одной стороны - это неурегулированный уже более чем 25 лет армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, с другой стороны - внутренняя ситуация в Армении, где уже год с лишним как анонсированы демократические перемены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в итальянской газете L'Opinione под заголовком "Армения - несуществующая демократия".

Как пишет газета, около 30 лет Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, а также территории других семи прилегающих районов находятся под оккупацией Армении и недавно конфликт привлек внимание международного сообщества в связи с новыми политическими сценариями. Премьер Армении, претенциозно заявив о принадлежности Нагорного Карабаха Армении, выразил нежелание выводить войска с оккупированных территорий. Эта позиция вызвала волну критики во все мире, в частности, вызвала справедливую отповедь азербайджанского руководства.

В статье напоминается, что в результате конфликта свыше миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих земель и в настоящее время живут в положении беженцев и вынужденных переселенцев. А это противоречит многочисленным резолюциям ООН, которые требуют немедленного восстановления территориальной целостности Азербайджана и вывода ВС Армении с оккупированных территорий.

По мнению автора статьи, внутренняя ситуация в Армении представляет не меньший интерес, чем нагорно-карабахский конфликт, а также важное геополитическое положение Азербайджана и его немаловажное значение в свете международных отношений. В январе текущего года, уже после избрания Никола Пашиняна премьер-министром, в ереванской тюрьме скончался оппозиционер Мгер Егиазарян. Это событие вызвало шквал критики правительства и является иллюстрацией того, как правительство предает ожидания народа после событий, именуемых "бархатной революцией". Как пишет газета, и после победы "революции", ни бедность, ни уровень коррупции и ни господство олигархата в Армении не идут на убыль. Даже сторонники власти сетуют на то, что она неспособна на решительные действия, а обещанные реформы во многих областях, включая юстицию и финансы, идут уж очень медленно.

"Внутренняя" критика также недавно была отражена в газете The Armenian Mirror-Spectator, являющейся одной из первых газет армянской диаспоры в США. Газета взяла интервью у эксперта по международному праву Филипа Раффи Калфаяна. Он указывает на то, что с точки зрения коррупции и централизации власти деятельность Пашиняна непоследовательна. Это проявляется в сокращении количества министров, а также создании молодой и неопытной правительственной команды. Помимо этого, Пашинян демонстрирует склонность вмешиваться в дела церкви, а недавно покусился на решение Конституционного суда. По мнению эксперта, в поведение Пашиняна прослеживается стремление скрыть попытку государственного переворота со стороны законодательной и исполнительной властей.

Калфаян подчеркивает, что на фоне нерешенных архиважных экономических и социальных проблем Пашинян идет против Конституционного суда и системы юстиции. Бросая вызов народу, он делает политический ход, обреченный на неудачу, что в результате еще более ослабит Армению. Недавно в стране была проведена демонстрация, в ходе которой протестующие требовали прекратить преследования в отношении председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и его семьи.

В статье отмечается, что в трудной экономической ситуации на фоне изоляции по причине нагорно-карабахского конфликта, Армения остается в стороне от всех региональных инвестпроектов, и за все это расплачивается народ. В частности, даже такой армянский специалист в сфере защиты человеческих прав как Калфаян говорит о диктаторских замашках премьера Армении.

Подчеркивается, что Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов народа, страдающего от серьезного социально-экономического кризиса в стране. Армения, небогатая природными ресурсами и не имеющая выхода к морю, способна достичь положительных перемен только за счет улучшения отношений с соседями, в частности с Азербайджаном и Турцией. Тем не менее, Пашинян решил все же не предпринимать позитивных шагов в этом направлении, а наоборот, демонстрирует негативную позицию. А это может привести к срыву мирных переговоров по нагорно-карабахскому конфликту. И продолжение событий в этом направлении не предвещает ничего хорошего ни Армении, ни Пашиняну.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году, ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.