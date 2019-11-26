Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с рабочим визитом в Азербайджане делегацией во главе с председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Говоря о 25-летнем устойчивом сотрудничестве между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом, министр обороны отметил развитие этих отношений, деятельность азербайджанской армии в рамках различных программ и вклад, вносимый нашей страной в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник Гасанов, напомнив политическую поддержку НАТО территориальной целостности и суверенитета нашего государства, довел до внимания, что это служит укреплению евроатлантической безопасности и важно для регионального мира и стабильности, а также выразил уверенность в том, что Альянс будет и впредь продолжать оказывать содействие в этом направлении.

В свою очередь, главный маршал авиации сэр Пич отметив, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, высоко оценил участие нашей страны в борьбе против терроризма, её значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе, высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане, и особо подчеркнул активное участие азербайджанских военнослужащих во многих программах Альянса, а также уровень подготовки наших офицеров, проходящих службу в различных штабах НАТО.

Главный маршал авиации сэр Пич, отметив, что НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана, подчеркнул, что Альянс выступает за мирное решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Гость выразил признательность руководству Азербайджана за теплый прием и гостеприимство, а также за содействие в проведении встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в Баку.

В ходе встречи были обсуждены вопросы оперативной подготовки, проведения учений, развития военного образования, достижения взаимодействия сил в рамках программ сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества и возможном вкладе нашей страны в миссию НАТО в Ираке.