https://news.day.az/politics/1180656.html Али Гасанов освобожден от должности - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Али Гасанов освобожден от должности - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев освободил Али Гасанова от должности Помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующего отделом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение было подписано главой государства в пятницу.
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