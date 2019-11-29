Президент Ильхам Алиев освободил Али Гасанова от должности Помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующего отделом. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение было подписано главой государства в пятницу.